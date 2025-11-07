Бетонный и бестолковый:﻿ назван самый необычный вокзал Петербурга

Логика здания, которая ускользает от обычного человека.

В Санкт-Петербурге существует место, вызывающее одновременно восхищение и недоумение — Ладожский вокзал.

Самый молодой из петербургских вокзалов, построенный к юбилею города в 2003 году, поражает своими масштабами и современным дизайном.

Этот «стеклянно-металлический гигант», по некоторым данным, крупнейший не только в Петербурге, но и во всей Европе, спроектирован архитектором Никитой Явейном, известным своими «логическими конструкциями».

Почему самый молодой вокзал Петербурга — загадка для пассажиров?

Идея проекта заключалась в максимальном удобстве для пассажиров: «пассажирские потоки разведены, этажи организованы по назначению, потолки высокие, крыша стеклянная, чтобы, если и заблудишься, хоть не в темноте».

В теории, все должно быть интуитивно понятно.

Вокзал имеет три уровня: снизу — электрички, доступные прямо из метро «Ладожская»; посередине — электрички и автобусы, с выходом на Гранитную улицу; сверху — дальние поезда, залы ожидания, кафе и сувенирные лавки.

Однако, реальность внутри вокзала часто расходится с идеалами.

«Здание красивое, особенно если смотреть на него снаружи… если получится», — отмечает россиянка в сети.

«Фасад в камеру не лезет. Как будто проектировался сразу для панорамы с дрона».

Внутри, несмотря на простор и свет, «навигация хромает»:

«выходы есть, но не факт, что вы их найдете с первого раза».

Создается впечатление, что архитектор «продумал потоки, но не подписал их».

«Не уютный, не тёплый, но современный»: Почему Ладожский вокзал — это Петербург будущего?

Несмотря на критику навигации, Ладожский вокзал воплощает собой «вокзал новой эпохи». Он лишен «налета ностальгии», предлагает «супермаркет внутри, чистые туалеты и редкие очереди».

Его нельзя назвать «уютным» или «тёплым», но он, безусловно, «современный, честный, с характером».

Этот вокзал — это своего рода «Петербург без куполов, но с перспективой», отражающий стремление к функциональности и масштабу, даже если иногда в ущерб интуитивной понятности для каждого отдельного пассажира.