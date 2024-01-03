Без пакетов и контейнеров: так хранят лимон хитрые хозяйки

Не сохнет и не покрывается плесенью.

Часто лимон используют не целиком. В результате половинку убирают в холодильник, где она вскоре либо высыхает, либо плесневеет. Но срок хранения цитруса легко продлить.

В этом поможет обычная зубочистка. С ее помощью нужно скрепить уцелевшую часть лимона с отрезанной верхушкой. В таком виде цитрус необходимо убрать на одну из полок холодильника.

Благодаря этому простому действию лимон не заплесневеет и не засохнет. А вам не придется убирать его в пакет или контейнер, отмечает автор YouTube-канала Sovetpro.

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