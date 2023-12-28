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Без подсказки не придумаешь: домочадцы ахнут от такой эффектной подачи оливье

Без подсказки не придумаешь: домочадцы ахнут от такой эффектной подачи оливье
Как эффектно подать обычный оливье

Формы и сервировочное кольцо не нужны.

Оливье в его классическом варианте не будет вызывать восторга, даже если положить ингредиенты в самую красивую хрустальную салатницу. А вот эффектная подача в виде роллов точно заставит домочадцев ахнуть от удивления. Идея гениальная и простая.

Вот что вам понадобится:

  • слайсы ветчины — 100 г,
  • морковь — 1 шт.,
  • маринованные огурцы — 1 шт.,
  • перепелиные яйца — 6 шт.,
  • картофель — 100 г,
  • зеленый горошек по вкусу,
  • майонез по вкусу.

Возьмите специальную циновку, с помощью которой крутят суши. На нее выложите четыре тонких слайса ветчины близко друг к другу. Сверху посыпьте тертый вареный картофель и смажьте майонезом. Далее идет измельченная морковь, опять соус и кубики огурца. В центр выложите цепочку из цельных вареных перепелиных яиц.

Ролл необходимо закрутить и завернуть в пищевую пленку. Не снимая ее, нарежьте «оливье» на средние кольца. Украсьте верхушку капелькой майонеза и зеленым горошком. Теперь смело подавайте на стол, передает Telegram-канал «Ленивые рецепты».

Источник фото: Изображение от timolina на Freepik

Общество Кулинария Рецепты Советы
28 декабря 2023 12:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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