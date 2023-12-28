Без подсказки не придумаешь: домочадцы ахнут от такой эффектной подачи оливье

Оливье в его классическом варианте не будет вызывать восторга, даже если положить ингредиенты в самую красивую хрустальную салатницу. А вот эффектная подача в виде роллов точно заставит домочадцев ахнуть от удивления. Идея гениальная и простая.

Вот что вам понадобится:

слайсы ветчины — 100 г,

морковь — 1 шт.,

маринованные огурцы — 1 шт.,

перепелиные яйца — 6 шт.,

картофель — 100 г,

зеленый горошек по вкусу,

майонез по вкусу.

Возьмите специальную циновку, с помощью которой крутят суши. На нее выложите четыре тонких слайса ветчины близко друг к другу. Сверху посыпьте тертый вареный картофель и смажьте майонезом. Далее идет измельченная морковь, опять соус и кубики огурца. В центр выложите цепочку из цельных вареных перепелиных яиц.

Ролл необходимо закрутить и завернуть в пищевую пленку. Не снимая ее, нарежьте «оливье» на средние кольца. Украсьте верхушку капелькой майонеза и зеленым горошком. Теперь смело подавайте на стол, передает Telegram-канал «Ленивые рецепты».

Источник фото: Изображение от timolina на Freepik