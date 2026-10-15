Без попкорна и сказок: как дорогие билеты заставили петербуржцев выбирать между Эрмитажем и кино

Горожане и туристы скупают билеты пачками, однако сам подход к отдыху заметно изменился.

Петербург всегда считался культурной столицей, сейчас это подтверждают и сухие цифры. Денег на развлечения тратится больше, но людей в залах почему-то не прибавляется.

Музеи утёрли нос Москве

Главная гордость Петербурга — это выставки и галереи. За первые полгода город продал рекордные 22,7 миллиона билетов в музеи, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на исследования "Яндекс Афиши".

Это почти две трети от всех купленных в городе билетов на развлечения. Для сравнения: даже огромная Москва отстала от Петербурга на два миллиона.

Секрет прост: мощный туристический поток. Летом город переполнен гостями, и каждый считает долгом зайти в Эрмитаж или прокатиться в Петергоф.

Кроме того, отлично помогает государственная программа «Пушкинская карта» — молодежь охотно идет по ней именно на классические выставки и исторические экспозиции.

Дорогое удовольствие: семейный поход стал роскошью

По статистике, кассы театров и концертов зарабатывают хорошо, но радоваться рано. Доходы растут не из-за толп новых зрителей, а из-за банального подорожания билетов.

По данным Ticketland, сильнее всего взлетели цены на детские мероприятия — сразу на 39%. Сводить ребенка на интерактивное шоу или детский спектакль теперь стоит в среднем около 1700 рублей за один билет.

Поход семьей из трех человек с перекусом в буфете легко переваливает за 6–7 тысяч.

Билеты в театр подорожали на четверть — средний чек приблизился к 3000 рублей. Концерты выросли в цене скромнее (на 9%), но средний ценник там самый высокий — больше 3000 рублей за место.

Спонтанность умерла: зритель стал расчетливым

Из-за цен люди перестали ходить куда-то «просто так, развеяться в пятницу». Теперь каждый поход планируют заранее:

Либо аншлаг, либо тишина. На суперзвезд вроде Сергея Лазарева или Zivert билеты раскупают за месяцы вперед, сообщает издание со ссылкой на креативного директора клуба Aurora Даниила Онищенко.

Покупка в последний вагон. На менее громкие события билеты берут буквально за пару дней или даже часов до начала, выискивая скидки или решая по настроению.

Никаких рисков. Посетители больше не хотят экспериментировать с неизвестными артистами или сложными спектаклями — люди боятся потратить деньги впустую.

В кино идут, но от сказок уже устали

Второй по популярности вид отдыха — это по-прежнему поход в кинотеатр. За полгода петербуржцы купили почти 5 миллионов билетов.

Деньги у кинотеатров есть, но репертуар вызывает вопросы. После ухода западных блокбастеров российские студии сделали ставку на сказки и семейные комедии.

Поначалу они били рекорды, но сейчас зритель откровенно пресытился однотипными сюжетами. Плюс традиционный летний провал: в хорошую погоду петербуржцы выбирают парки, набережные и фестивали на открытом воздухе, а не темные кинозалы.

Главный парадокс: кассы полные, а залы нет

В денежном выражении индустрия развлечений чувствует себя отлично. Ожидается, что к концу года оборот рынка в России перевалит за 350 миллиардов рублей.

Но если пересчитать выручку в реальных людях, картина грустная. Посещаемость многих площадок до сих пор ниже, чем была в допандемийном 2019 году. Залы наполняются тяжелее.

Организаторы понимают: поднимать цены бесконечно нельзя, у людей просто кончатся свободные деньги. Брать зрителя теперь придется не громкой рекламой, а качеством и оригинальностью. Иначе горожане просто останутся дома у телевизора.

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