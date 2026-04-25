Без жарки и варки: рыба по-корейски готовится сама и получается нереально вкусной

Способом приготовления рыбки с азиатским вкусом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от Дарики".
Ингредиенты:
рыбное филе — 500 г, лук — 2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 4-5 зубчиков, уксус 9% — 3 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., красный перец — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., чёрный перец — по вкусу, зелень — по желанию
Приготовление
Тщательно промываю филе рыбы и обсушиваю его. Удаляю все кости и нарезаю тонкими кусочками — так маринад быстрее и равномернее проникает в рыбу.
Затем выкладываю рыбу в миску, добавляю соль и уксус, аккуратно перемешиваю и оставляю на 20-30 минут. За это время она становится плотнее и светлее — это первый этап маринования.
Пока рыба доходит, я подготавливаю овощи: лук режу тонкими полукольцами, морковь — соломкой, чеснок измельчаю. Добавляю овощи к рыбе и аккуратно перемешиваю, стараясь не повредить кусочки.
Дальше нагреваю растительное масло и сразу вливаю его в миску. Добавляю красный перец, кориандр, чёрный перец и сахар — специи моментально раскрываются и дают насыщенный аромат.
Затем вливаю соевый соус, всё тщательно перемешиваю и пробую на вкус, при необходимости корректируя соль или уксус.
Накрываю миску и убираю в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. За это время рыба полностью пропитывается маринадом и становится невероятно насыщенной по вкусу.
Примерное время приготовления: 40 минут + 3-4 часа на мариновку.
