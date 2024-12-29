Безопасное автопутешествие: что петербуржцам точно стоит проверить перед тем, как отправиться в путь

Лето – это время долгожданных отпусков и увлекательных путешествий. Многие любят колесить по стране на своей машине. И уже сейчас можно начинать планировать поездку. Перед тем, как отправиться в путь, необходимо позаботиться о своей безопасности и комфорте. Важно не забыть целый список важных вещей, а кое о чем вообще стоит позаботиться задолго до предполагаемой даты отъезда.

Что заранее нужно сделать перед поездкой

Тщательно проверьте техническое состояние машины. Убедитесь в исправности двигателя, тормозов, проверьте давление в шинах, уровни технических жидкостей и наличие достаточного количества топлива

Изучите свой маршрут, узнайте о расположении АЗС, кафе, магазинов и организованных стоянок. Заранее выберите места отдыха в пути;

Предупредите своих родственников и друзей о том, когда, куда вы едете, и по какому маршруту будете следовать;

Посмотрите прогноз погоды на ближайшие перед поездкой дни, чтобы быть готовым к возможным изменениям условий;

Добавьте в свой телефон контакты аварийных служб и эвакуаторов, расположенных по всем вашему маршруту.

Что нужно обязательно взять с собой в дорогу