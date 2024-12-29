Безопасное автопутешествие: что петербуржцам точно стоит проверить перед тем, как отправиться в путь

Лето – это время долгожданных отпусков и увлекательных путешествий. Многие любят колесить по стране на своей машине. И уже сейчас можно начинать планировать поездку. Перед тем, как отправиться в путь, необходимо позаботиться о своей безопасности и комфорте. Важно не забыть целый список важных вещей, а кое о чем вообще стоит позаботиться задолго до предполагаемой даты отъезда.
Что заранее нужно сделать перед поездкой
- Тщательно проверьте техническое состояние машины. Убедитесь в исправности двигателя, тормозов, проверьте давление в шинах, уровни технических жидкостей и наличие достаточного количества топлива
- Изучите свой маршрут, узнайте о расположении АЗС, кафе, магазинов и организованных стоянок. Заранее выберите места отдыха в пути;
- Предупредите своих родственников и друзей о том, когда, куда вы едете, и по какому маршруту будете следовать;
- Посмотрите прогноз погоды на ближайшие перед поездкой дни, чтобы быть готовым к возможным изменениям условий;
- Добавьте в свой телефон контакты аварийных служб и эвакуаторов, расположенных по всем вашему маршруту.
Что нужно обязательно взять с собой в дорогу
- Возьмите с собой достаточное количество еды и питьевой воды. На случай, если попасть в магазин на заправочной станции не получится, всего должно быть с избытком;
- Пополните свою аптечку необходимыми медикаментами, бинтами и пластырями;
- Возьмите с собой спички и зажигалку, особенно если планируете останавливаться на природе;
- Захватите теплую одежду и плед, на случай внезапного похолодания;
- Положите в машину светоотражающий жилет, который может пригодиться в случае поломки на дороге
- Не забудьте взять с собой мобильный телефон, зарядное устройство и пауэрбанк. Заряженное средств для связи может спасти вам жизнь в непрдвиденной ситуации.