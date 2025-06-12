Дорогая смерть: во сколько обходятся похороны в России и почему цены продолжают расти

В России наблюдается ускоренный рост оборота похоронной отрасли. С января по апрель ритуальные организации заработали почти 40 млрд руб., что на 12,7% больше год к году. Для сравнения, в тот же период прошлого года рост составил 9%.
Что стоит за этим мрачным, но прибыльным бизнесом?
Причины роста: Смертность, инфляция и «серый» рынок
В январе—апреле 2025 года российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% год к году, до 39,5 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе данных Росстата. Годом ранее рынок рос более сдержанно — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Текущее ускорение темпов роста вызвано как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности. По данным Росстата, в январе—апреле в стране умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше год к году.
|Показатель
|Значение
|Комментарий
|Общий оборот рынка ритуальных услуг (янв–апр 2025)
|39,5 млрд руб.
|Рост на 12,7% к аналогичному периоду 2024 года
|Рост рынка в январе–апреле 2024 года
|9%
|Рост был более сдержанным
|Инфляция (год к году на апрель 2025)
|10,23%
|Влияет на рост цен на ритуальные услуги
|Число умерших в России (янв–апр 2025)
|662,7 тыс.
|Рост смертности на 4,5% год к году
Региональные особенности: где похороны обходятся дороже?
В Подмосковье суммарный заработок профильных организаций вырос на 12,9%, до 3,2 млрд руб., в Краснодарском крае — на 12,2%, до 1,9 млрд руб., в Татарстане — на 15,8%, до 1,1 млрд руб., в Свердловской области — на 8,4%, до 1,1 млрд руб.
Доходы ритуальных организаций по регионам (янв–апр 2025)
|Регион
|Доход, млрд руб.
|Рост год к году, %
|Санкт-Петербург
|3,7
|12,8
|Московская область
|3,2
|12,9
|Краснодарский край
|1,9
|12,2
|Татарстан
|1,1
|15,8
|Свердловская область
|1,1
|8,4
Регионы демонстрируют разную динамику роста, что может быть связано с местными особенностями демографии и экономики.
Мнение экспертов: после пандемии рынок снова растет
После пандемии коронавируса рынок сократился, но сейчас снова наблюдается рост, отмечает глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов. По словам директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, в крупных регионах зачастую значительная часть рынка может быть в серой зоне.
Рост цен: хоронить становится все дороже
«Не стоит забывать про рост цен на ритуальные товары и услуги, а также увеличение средней стоимости ритуала и выбор более дорогих гробов, услуг, памятников частью населения»,— говорит директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
По данным Росстата, в апреле изготовление гроба подорожало на 9% год к году, до 8,2 тыс. руб., рытье могилы — на 14,7%, до 11,6 тыс. руб.
|слуга
|Стоимость, руб.
|Рост, %
|Изготовление гроба
|8 200
|+9
|Рытье могилы
|11 600
|+14,7
Смена поставщиков: камень для надгробий едет из Китая
Также в этом году на рынке в некоторых сегментах произошла смена географии закупок. Например, ранее по производству камня для надгробий лидировала Карелия, но уже в этом году в силу более низких цен компании стали чаще выбирать продукцию китайских производителей, говорит Борис Якушин.
Опытные игроки на рынке похоронных услуг вынуждены поднимать цены в пределах инфляции, а фирмы-однодневки, напротив, демпингуют. Важно отличать надежные компании от мошенников.
Обеление рынка: надежда на прозрачность
Скорее всего, в будущем рынок будет расти за счет обеления, считает Олег Шелягов. С ним соглашается Владимир Ворошуха, который напоминает, что в последнее время в прессе появляются сообщения о том, что в разных регионах страны были заведены уголовные дела в отношении людей, покупающих и продающих информацию о смерти, а также за нарушения при захоронениях на кладбищах.
Кроме того, в мае ужесточилась ответственность за нарушения прав в области персональных данных, из-за чего можно ожидать большей прозрачности рынка и роста его объемов. Усиление контроля за обработкой персональных данных может помочь обелить рынок.
Похоронный рынок требует внимания и регулирования
Похоронный рынок в России продолжает расти, что связано с демографическими тенденциями, инфляцией и теневой экономикой. Необходимо усилить контроль за деятельностью ритуальных агентств, бороться с коррупцией и обеспечивать прозрачность ценообразования.
Только тогда можно будет гарантировать достойное прощание с ушедшими и защитить права скорбящих родственников.