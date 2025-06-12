Дорогая смерть: во сколько обходятся похороны в России и почему цены продолжают расти

В России наблюдается ускоренный рост оборота похоронной отрасли. С января по апрель ритуальные организации заработали почти 40 млрд руб., что на 12,7% больше год к году. Для сравнения, в тот же период прошлого года рост составил 9%.

Что стоит за этим мрачным, но прибыльным бизнесом?

Причины роста: Смертность, инфляция и «серый» рынок

В январе—апреле 2025 года российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% год к году, до 39,5 млрд руб., подсчитал «Ъ» на основе данных Росстата. Годом ранее рынок рос более сдержанно — на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Текущее ускорение темпов роста вызвано как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности. По данным Росстата, в январе—апреле в стране умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше год к году.

Показатель Значение Комментарий Общий оборот рынка ритуальных услуг (янв–апр 2025) 39,5 млрд руб. Рост на 12,7% к аналогичному периоду 2024 года Рост рынка в январе–апреле 2024 года 9% Рост был более сдержанным Инфляция (год к году на апрель 2025) 10,23% Влияет на рост цен на ритуальные услуги Число умерших в России (янв–апр 2025) 662,7 тыс. Рост смертности на 4,5% год к году

Региональные особенности: где похороны обходятся дороже?

В Подмосковье суммарный заработок профильных организаций вырос на 12,9%, до 3,2 млрд руб., в Краснодарском крае — на 12,2%, до 1,9 млрд руб., в Татарстане — на 15,8%, до 1,1 млрд руб., в Свердловской области — на 8,4%, до 1,1 млрд руб.

Доходы ритуальных организаций по регионам (янв–апр 2025)

Регион Доход, млрд руб. Рост год к году, % Санкт-Петербург 3,7 12,8 Московская область 3,2 12,9 Краснодарский край 1,9 12,2 Татарстан 1,1 15,8 Свердловская область 1,1 8,4

Регионы демонстрируют разную динамику роста, что может быть связано с местными особенностями демографии и экономики.

Мнение экспертов: после пандемии рынок снова растет

После пандемии коронавируса рынок сократился, но сейчас снова наблюдается рост, отмечает глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов. По словам директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, в крупных регионах зачастую значительная часть рынка может быть в серой зоне.

Рост цен: хоронить становится все дороже

«Не стоит забывать про рост цен на ритуальные товары и услуги, а также увеличение средней стоимости ритуала и выбор более дорогих гробов, услуг, памятников частью населения»,— говорит директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По данным Росстата, в апреле изготовление гроба подорожало на 9% год к году, до 8,2 тыс. руб., рытье могилы — на 14,7%, до 11,6 тыс. руб.

слуга Стоимость, руб. Рост, % Изготовление гроба 8 200 +9 Рытье могилы 11 600 +14,7

Смена поставщиков: камень для надгробий едет из Китая

Также в этом году на рынке в некоторых сегментах произошла смена географии закупок. Например, ранее по производству камня для надгробий лидировала Карелия, но уже в этом году в силу более низких цен компании стали чаще выбирать продукцию китайских производителей, говорит Борис Якушин.

Опытные игроки на рынке похоронных услуг вынуждены поднимать цены в пределах инфляции, а фирмы-однодневки, напротив, демпингуют. Важно отличать надежные компании от мошенников.

Обеление рынка: надежда на прозрачность

Скорее всего, в будущем рынок будет расти за счет обеления, считает Олег Шелягов. С ним соглашается Владимир Ворошуха, который напоминает, что в последнее время в прессе появляются сообщения о том, что в разных регионах страны были заведены уголовные дела в отношении людей, покупающих и продающих информацию о смерти, а также за нарушения при захоронениях на кладбищах.

Кроме того, в мае ужесточилась ответственность за нарушения прав в области персональных данных, из-за чего можно ожидать большей прозрачности рынка и роста его объемов. Усиление контроля за обработкой персональных данных может помочь обелить рынок.

Похоронный рынок требует внимания и регулирования

Похоронный рынок в России продолжает расти, что связано с демографическими тенденциями, инфляцией и теневой экономикой. Необходимо усилить контроль за деятельностью ритуальных агентств, бороться с коррупцией и обеспечивать прозрачность ценообразования.

Только тогда можно будет гарантировать достойное прощание с ушедшими и защитить права скорбящих родственников.