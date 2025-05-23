Рождение пионерии в Петрограде: что случилось 23 мая в истории города

Кто такие «юки» и как они стали пионерами с красными галстуками и скаутским девизом?

История России полна ярких событий и неожиданных поворотов судьбы. 23 мая — один из тех дней, когда переплелись триумфы и трагедии, героизм и предательство. Вспомним основные события, произошедшие в этот день в разные годы.

1727: генералиссимус и падение Меншикова

В 1727 году друг и сподвижник Петра I светлейший князь Александр Меншиков получил звание генералиссимуса. Высочайшее звание фактический правитель России после смерти Петра I получил по случаю восшествия на престол одиннадцатилетнего императора Петра II. Однако власть и слава оказались недолгими.

Меншиков не избежал поворотов судьбы. Уже через четыре месяца он подвергся опале, лишился всего, что имел, включая титулы и капиталы, и был сослан вместе со своей семьей в Раниенбург — собственное имение в Рязанской области, а затем и дальше — в Березов (местность, находящайся сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе).

Бывший генералиссимус и «полудержавный властелин» умер здесь в ноябре 1729 года. История Меншикова — пример того, как быстро может измениться судьба даже самого влиятельного человека.

1911: подвиг «Стерегущего» и память о героях

23 мая 1911 года В 1911 году в Александровском парке был открыт памятник, посвященный подвигу экипажа миноносца «Стерегущий». На торжестве по этому поводу присутствовал император Николай II, премьер-министр Петр Столыпин, председатель Госдумы Михаил Родзянко, а также кочегар Алексей Осинин — один из четырех моряков, спасшихся после боя с четырьмя японскими крейсерами.

Скульптор монумента Константин Инзберг и архитектор Александр фон Гоген, вдохновленные легендарным подвигом экипажа корабля, изобразили моряков, открывающих кингстоны и иллюминатор. Кстати, в Японии тоже есть памятник, посвященный подвигу «Стерегущего».

На стеле из черного мрамора выбито: «Тем, кто больше жизни чтил Родину». Этот факт подчеркивает, что героизм и самопожертвование вызывают уважение даже у противника.

1922: рождение пионерии в Петрограде

23 мая 1922 года В 1922 году в Петрограде на Театральной площади,14, в клубе Старой и Молодой гвардии, появились четыре первых пионерских отряда. Таким образом в городе была создана своя пионерская организация. Эта дата стала началом массового пионерского движения в СССР.

Первыми ее членами стали мальчишки и девчонки из детских домов. Они называли себя тогда «юками», то есть юными коммунистами. Позже выбрали другое название — пионеры. Они стали носить красные галстуки и позаимствовали у скаутов девиз «Будь готов!» — «Всегда готов!».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», пионерская организация, принявшая в советское время гигантские размеры, прекратила свое существование после распада СССР. Однако память о ней до сих пор живет в сердцах многих людей.

1943: блокадный кросс — сила духа ленинградцев

23 мая 1943 года 23 мая 1943 года в блокадном Ленинграде состоялся профсоюзно-комсомольский кросс. В празднике приняли участие бойцы противовоздушной обороны, спортсмены добровольных обществ «Спартак», «Зенит», «Буревестник», а также учащиеся ремесленных училищ. Это событие стало символом несокрушимого духа ленинградцев в самые тяжелые времена.

Кроме кросса, в этот день состоялись велосипедные гонки и товарищеский футбольный матч между «Динамо» и «Локомотивом». Ленинградцы в очередной раз показали всему миру высочайшее мужество и силу духа защитников блокадного города. Даже в самые мрачные времена люди находили силы для спорта и праздника.