Ребенок в восторге, а родители в ярости: главный минус петербургского Музея Оптики, о котором молчат гиды

Санкт-Петербург предлагает посетителям поразительное разнообразие мест для изучения — от классических дворцов до авангардных пространств.
Выбор Музея оптики, расположенного на Васильевском острове, может показаться неожиданным для тех, кто далек от точных наук. Однако истинная интрига этого места кроется не только в поведении света, но и в роскоши здания, где он располагается.
Музей занимает первый этаж бывшего дома купцов Елисеевых — семьи, известной своим знаменитым магазином на Невском проспекте.
Купеческая усадьба и запретная красота
Дом, построенный в 1861-1862 годах архитектором Н.П. Гребёнка и перестроенный Г.В. Барановским, изначально был местом с четким зонированием: первый этаж отводился под магазин, а три верхних служили жилыми покоями.
Посетитель, попадая внутрь, испытывает смешанные чувства — любопытство к науке смешивается с желанием увидеть сохранившиеся интерьеры.
Открывая входную дверь, гость оказывается в небольшом, но торжественном дореволюционном тамбуре.
“Потолок обильно украшен лепниной, в отделке стен можно увидеть фигуры дракончиков”.
Однако местные жители поправляют это наблюдение, утверждая, что в лепнине изображены не дракончики, а ящерицы-саламандры:
“В лепнине не дракончики, а ящерицы-саламандры, Саламандры не горят в огне, по преданию”, — делятся знатоки истории города.
Едва ступив в основной холл, взгляд невольно притягивает парадная винтовая лестница. Однако подойти к ней ближе не представляется возможным — начинается территория Оптического института, куда вход индивидуальным посетителям закрыт.
Роскошные помещения второго этажа — приемная с расписным потолком, столовый зал с кессонированным потолком, бальный зал с кариатидами и дубовый кабинет с камином — доступны лишь в составе организованных экскурсий.
Интерактив в мире света
Не имея возможности осмотреть верхние этажи, посетитель неизбежно направляется в Музей оптики, занимающий часть первого этажа. И это оказывается не разочарованием, а самостоятельным открытием.
Экспозиция, во многом интерактивная, знакомит с историей оптики и передовыми световыми решениями.
Музей разделен на 11 залов, но самой захватывающей зоной становится первый — зал голографии. Здесь представлены оптоклоны — ультрасовременные голограммы, неотличимые от реальных объектов.
“Кажется, что это настоящее яйцо Фаберже, но на самом деле это оптоклон”, — такой экспонат заставляет задуматься о границах видимой реальности.
Плюсы, минусы и народное мнение
Главным достоинством экспозиции, несомненно, является интерактивность — многое в музее “можно и нужно трогать”. Это делает посещение привлекательным для самой разной аудитории.
Отзывы посетителей подтверждают этот факт.
“Ребенок в восторге и приходил бы туда еще. 100 % к посещению с детьми”, — отмечают родители, чьи восьмилетние дети посетили музей.
Однако у экспозиции есть и ощутимый минус — ценовая политика. Цена билета может показаться высокой. 350 рублей в будни, 400 в выходные.
“Даже 400 рублей — слишком высокая цена”, — высказывают мнение некоторые гости.
Также отмечается, что при отсутствии посетителей найти сотрудников для консультации бывает непросто:
“Сотрудников тоже днем с огнем не сыщешь, если появятся вопросы”.
Несмотря на это, Музей оптики предлагает уникальное сочетание науки и истории архитектуры, оставаясь интригующей точкой на карте Васильевского острова.
