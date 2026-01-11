Ребенок в восторге, а родители в ярости: главный минус петербургского Музея Оптики, о котором молчат гиды

Как увидеть роскошь Елисеевских интерьеров через оптические иллюзии?

Санкт-Петербург предлагает посетителям поразительное разнообразие мест для изучения — от классических дворцов до авангардных пространств.

Выбор Музея оптики, расположенного на Васильевском острове, может показаться неожиданным для тех, кто далек от точных наук. Однако истинная интрига этого места кроется не только в поведении света, но и в роскоши здания, где он располагается.

Музей занимает первый этаж бывшего дома купцов Елисеевых — семьи, известной своим знаменитым магазином на Невском проспекте.

Купеческая усадьба и запретная красота

Дом, построенный в 1861-1862 годах архитектором Н.П. Гребёнка и перестроенный Г.В. Барановским, изначально был местом с четким зонированием: первый этаж отводился под магазин, а три верхних служили жилыми покоями.

Посетитель, попадая внутрь, испытывает смешанные чувства — любопытство к науке смешивается с желанием увидеть сохранившиеся интерьеры.

Открывая входную дверь, гость оказывается в небольшом, но торжественном дореволюционном тамбуре.

“Потолок обильно украшен лепниной, в отделке стен можно увидеть фигуры дракончиков”.

Однако местные жители поправляют это наблюдение, утверждая, что в лепнине изображены не дракончики, а ящерицы-саламандры:

“В лепнине не дракончики, а ящерицы-саламандры, Саламандры не горят в огне, по преданию”, — делятся знатоки истории города.

Едва ступив в основной холл, взгляд невольно притягивает парадная винтовая лестница. Однако подойти к ней ближе не представляется возможным — начинается территория Оптического института, куда вход индивидуальным посетителям закрыт.

Роскошные помещения второго этажа — приемная с расписным потолком, столовый зал с кессонированным потолком, бальный зал с кариатидами и дубовый кабинет с камином — доступны лишь в составе организованных экскурсий.

Интерактив в мире света

Не имея возможности осмотреть верхние этажи, посетитель неизбежно направляется в Музей оптики, занимающий часть первого этажа. И это оказывается не разочарованием, а самостоятельным открытием.

Экспозиция, во многом интерактивная, знакомит с историей оптики и передовыми световыми решениями.

Музей разделен на 11 залов, но самой захватывающей зоной становится первый — зал голографии. Здесь представлены оптоклоны — ультрасовременные голограммы, неотличимые от реальных объектов.

“Кажется, что это настоящее яйцо Фаберже, но на самом деле это оптоклон”, — такой экспонат заставляет задуматься о границах видимой реальности.

Плюсы, минусы и народное мнение

Главным достоинством экспозиции, несомненно, является интерактивность — многое в музее “можно и нужно трогать”. Это делает посещение привлекательным для самой разной аудитории.

Отзывы посетителей подтверждают этот факт.

“Ребенок в восторге и приходил бы туда еще. 100 % к посещению с детьми”, — отмечают родители, чьи восьмилетние дети посетили музей.

Однако у экспозиции есть и ощутимый минус — ценовая политика. Цена билета может показаться высокой. 350 рублей в будни, 400 в выходные.

“Даже 400 рублей — слишком высокая цена”, — высказывают мнение некоторые гости.

Также отмечается, что при отсутствии посетителей найти сотрудников для консультации бывает непросто:

“Сотрудников тоже днем с огнем не сыщешь, если появятся вопросы”.

Несмотря на это, Музей оптики предлагает уникальное сочетание науки и истории архитектуры, оставаясь интригующей точкой на карте Васильевского острова.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.