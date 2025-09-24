Городовой / Город / Новая парковочная реальность Петербурга: платные стоянки станут больше
Новая парковочная реальность Петербурга: платные стоянки станут больше

Опубликовано: 24 сентября 2025 00:00
globallookpress/ Vozmilova_Lana

Город адаптируется к растущему количеству автомобилей и стремится регулировать дорожное движение и парковку по-новому.

В последнее время платная парковка в Санкт-Петербурге стала темой номер один среди горожан.

Сначала поменялись таблички с номерами стоянок, потом появились дифференцированные тарифы, теперь парковок становится больше.

С 1 декабря власти запускают новые участки с платными машино-местами, пишет ДП.

Новые зоны парковки

До конца года вокруг центра города появится 29 новых участков платной парковки:

Адрес Сколько мест

В Центральном районе

От проспекта Чернышевского до улицы Красного Текстильщика, проезд между проспектом Бакунина и Херсонским проездом; набережная Робеспьера (от Водопроводного переулка до Литейного проспекта) и Синопская набережная от площади Александра Невского до Смольного проспекта.

Адмиралтейском районе

Замятин переулок, набережная Обводного канала, переулок Бринько, Кокушкин переулок, набережная канала Грибоедова (параллельно улице Римского-Корсакова до набережной Крюкова канала), Мастерская улица, Рабочий и Морской переулки.

В Центральном районе также увеличат парковки на Суворовском проспекте, Гродненском переулке, Миргородской улице, набережной Обводного канала, Полтавском проезде, Тележной улице и Дворцовой набережной, пишет КП.

Платим по загрузке

С октября 2025 года вводят обновленную систему оплаты парковки. Тарифы делятся на четыре категории в зависимости от загруженности улицы:

  • Минимальный — 100 рублей за час.

  • Второй уровень — 200 рублей.

  • Третий — 280 рублей.

  • Максимальный — 360 рублей в час для самых загруженных мест.

Идея проста: чем выше спрос на парковку на улице, тем дороже стоит место.

Это должно подтолкнуть людей искать парковку на менее загруженных улицах или использовать общественный транспорт, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Такие меры помогают разгрузить переполненные улицы.

Как платить и что важно знать

Для оплаты можно воспользоваться мобильными приложениями, СМС, паркоматами. Главное — помнить, что оформить стоянку нужно в течение первых 15 минут после того, как оставили машину.

Для резидентов с разрешениями никаких сложностей: документы переоформлять не нужно, даже если зона поменяла номер.

Автор:
Юлия Аликова
Город
