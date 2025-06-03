Аренда с «сюрпризом»: Петербургское бомбоубежище сдается в аренду, но с обязательствами

Что можно сделать с бомбоубежищем на Александровской Ферме?

В Санкт-Петербурге Управление Росимущества по Петербургу и Ленобласти выставило на торги необычный объект — бомбоубежище площадью 1,3 тыс. квадратных метров, расположенное на проспекте Александровской Фермы.

Начальная цена аренды — 342 тысячи рублей. Заявки от желающих «укрыться» принимаются в течение месяца.

Однако аренда этого объекта — не просто возможность получить просторное помещение, но и определенная ответственность перед городом и его жителями.

Аренда с обязательствами: что ждет арендатора бомбоубежища?

Как пишет Neva.today, согласно проекту договора, арендовать бомбоубежище можно на 15 лет. Однако арендатор должен будет выполнить ряд обязательств.

Прежде всего, ему необходимо освободить защитное сооружение от посторонних лиц и предметов, привести объект в порядок и развесить вокруг таблички с информацией о том, как и где можно укрыться в случае опасности.

Это означает, что арендатор должен не только обеспечить чистоту и порядок внутри помещения, но и создать условия для его использования по прямому назначению в случае чрезвычайной ситуации.

Готовность к угрозе: арендатор должен принять людей в случае опасности

Одно из самых важных условий аренды — обязанность арендатора принять людей в случае угрозы. Это означает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации арендатор должен предоставить убежище всем нуждающимся, обеспечив им безопасность и необходимые условия для пребывания.

В остальное время, когда нет угрозы, арендатор может использовать бомбоубежище по своему усмотрению или сдать его в субаренду. Это открывает возможности для различного рода коммерческой деятельности, но при этом не снимает ответственности за готовность объекта к выполнению своих защитных функций.

Власти обеспокоены состоянием бомбоубежищ: проверка и секретность

Примечательно, что в конце 2024 года власти Петербурга обеспокоились состоянием защитных сооружений в городе и начали объявлять торги на проверку их состояния.

Это говорит о том, что вопрос безопасности и готовности бомбоубежищ к чрезвычайным ситуациям является приоритетным для городских властей.

Однако в материалах закупок были указаны все адреса бомбоубежищ, что вызвало вопросы о соблюдении режима секретности в отношении этих объектов. В теории, такая информация не должна публиковаться.

Бизнес или ответственность? Что можно сделать с бомбоубежищем?

Сдача в аренду бомбоубежища — это необычный способ использования объектов гражданской обороны. С одной стороны, это может быть выгодным бизнесом, позволяющим арендатору получать доход от использования помещения. С другой стороны, это — большая ответственность перед городом и его жителями.

Арендатор должен обеспечить готовность объекта к выполнению своих защитных функций и быть готовым принять людей в случае угрозы.

Возможности использования бомбоубежища ограничены — невозможно использовать его под склад, или, к примеру, открыть магазин.

Придется думать о безопасности граждан. Решение об аренде бомбоубежища — это сложный выбор, требующий взвешенного подхода и осознания всей ответственности.