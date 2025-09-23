«Божественные звуки» вместо тишины: в Петербурге соседям разрешат шуметь по праздникам

В Петербурге рассматривают законопроект, который может освободить проведение религиозных обрядов от ограничений по уровню шума в выходные и праздничные дни.
Утренняя молитва вместо тишины
Предложение касается поправки в закон «Об административных правонарушениях». Авторы инициативы выступили с идеей не наказывать горожан, если шум возникает с 08:00 до 12:00 в дни отдыха — исключительно в рамках канонов традиционных конфессий.
«Религиозная амнистия»?
Как пишет 78.ru, комиссия по вопросам законности ЗакСа рекомендовала принять законопроект в первом чтении.
Инициатива направлена на поиск баланса между правом на тишину и свободой вероисповедания.