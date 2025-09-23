Городовой / Город / «Божественные звуки» вместо тишины: в Петербурге соседям разрешат шуметь по праздникам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Божественные звуки» вместо тишины: в Петербурге соседям разрешат шуметь по праздникам

Опубликовано: 23 сентября 2025 16:30
шумные соседи и молитва
«Божественные звуки» вместо тишины: в Петербурге соседям разрешат шуметь по праздникам
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Нововведение позволит избежать административной ответственности за определенные звуки.

В Петербурге рассматривают законопроект, который может освободить проведение религиозных обрядов от ограничений по уровню шума в выходные и праздничные дни.

Утренняя молитва вместо тишины

Предложение касается поправки в закон «Об административных правонарушениях». Авторы инициативы выступили с идеей не наказывать горожан, если шум возникает с 08:00 до 12:00 в дни отдыха — исключительно в рамках канонов традиционных конфессий.

«Религиозная амнистия»?

Как пишет 78.ru, комиссия по вопросам законности ЗакСа рекомендовала принять законопроект в первом чтении.

Инициатива направлена на поиск баланса между правом на тишину и свободой вероисповедания.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».