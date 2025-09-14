Будет ли платная продленка, и как решать скандалы в школьных чатах: топ советов для родителей

С нового учебного года родители снова сталкиваются с привычными вопросами: как попасть к нужному учителю, кто отвечает за продлёнку и можно ли наказывать за хамство в чатах. Руководитель Центра образовательного законодательства РАО Наталья Бондаренко разъяснила ключевые моменты.
Продлёнка — право, а не обязанность школы. Группы продлённого дня создаются только при наличии условий и кадров. Финансироваться они могут из бюджета или за счёт родительской платы — решение принимает учредитель школы.
При этом регионы вправе компенсировать расходы, полностью или частично делая продлёнку бесплатной.
Перевод к другому учителю возможен, но только при наличии свободных мест и с разрешения директора.
Родительские чаты — неофициальны. Они не регулируются на федеральном уровне и не контролируются школой, если иное не прописано в её локальных актах. Все официальные обращения происходят через собрания, письма и электронный журнал.
В случае оскорблений и конфликтов рекомендуется фиксировать переписку и обращаться к администрации школы или в комиссию по урегулированию споров.