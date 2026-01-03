Будильник на три ночи во вторник: действительно ли это час самых дешёвых билетов

В сети обсуждают способ приобрести билеты по низким ценам в определённое время суток, однако у этого метода есть важная особенность.

Многие считают, что для покупки авиабилета по минимальной цене следует установить будильник на ночь с понедельника на вторник и оформить заказ ровно за 54 дня до вылета.

Эксперты сервиса поиска авиабилетов объяснили происхождение этой идеи и почему в настоящее время такого «секретного часа» уже не существует, сообщает 78.ru.

Ключевая причина — современные методы формирования стоимости перелётов, которые изменили привычные представления о том, когда выгоднее покупать билеты.

Ранее подобная стратегия действительно приносила результат, но только из-за особенностей работы авиаотрасли тех лет.

В выходные авиаперевозчики загружали новые тарифы в общую систему, а по понедельникам сотрудники вручную анализировали продажи и принимали решения о корректировке стоимости.

При недостаточной заполненности самолёта к середине вторника билеты часто дешевели, а из-за разницы часовых поясов обновления нередко происходили глубоко ночью.

Распространённое мнение о выгоде покупки авиабилетов за 54 дня до отправления основано на исследовании из США 2013 года, где было выявлено, что это оптимальный срок бронирования для внутренних рейсов по стране.

Считать этот подход универсальным и переносить его на международные перелёты некорректно. Для путешествий за границу лучше рассматривать более широкий промежуток: от двух до пяти месяцев до вылета.

Сегодня процесс ценообразования в авиации значительно усложнился и изменился по сравнению с прошлым.

В большинстве компаний стоимость рассчитывается динамически с применением автоматизированных решений и искусственного интеллекта, который определяет самые выгодные поправки мгновенно.

Алгоритмы реагируют на изменения спроса, действия других авиаперевозчиков, сезонность, а также праздничные даты.

Стоимость билета может измениться в любой момент. Поэтому нет смысла ждать определённого часа в ночь на вторник. Единственное универсальное правило — если стоимость устраивает, не стоит откладывать покупку.