Будущие мамы Ленобласти получат шанс узнать тайны ДНК малыша — и всё это за счёт государства

Беременные женщины из Ленинградской области теперь имеют возможность пройти бесплатное исследование для выявления хромосомных изменений у плода. Основная новость заключается в том, что жительницы региона, которые входят в группу среднего или высокого риска, могут воспользоваться неинвазивным пренатальным тестом бесплатно. Особенно актуально это предложение для будущих матерей, которым противопоказаны инвазивные методы диагностики.
Пациентки получают направление на обследование после прохождения пренатального скрининга у врача акушера-гинеколога или генетика. Исследование проводится на базе Ленинградской областной клинической больницы. Забор крови и анализ осуществляются в Институте акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта.
После проведения исследования результаты будут доступны в течение трех недель. При необходимости пациентку пригласят на дополнительную консультацию. Для этих целей в 2026 году предусмотрено приблизительно тысяча квот.
Александр Жарков, председатель областного комитета здравоохранения, отметил:
"Неинвазивный пренатальный тест является более точным способом по сравнению с привычным скринингом. Он не несёт риска ни для беременной, ни для ребёнка, так как используется только венозная кровь."
