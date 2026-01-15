Городовой / Город / Будущим мамам добавили забот: почему жизненно важное лекарство вдруг стало роскошью?
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Будущим мамам добавили забот: почему жизненно важное лекарство вдруг стало роскошью?

Опубликовано: 15 января 2026 00:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Будущим мамам добавили забот: почему жизненно важное лекарство вдруг стало роскошью?
Городовой ру

Стоимость антирезусного иммуноглобулина в России выросла на 81% за последний год.

В России за последний год зафиксирован значительный рост стоимости антирезусного иммуноглобулина. Этот препарат особенно важен для беременных женщин, у которых выявлен отрицательный резус-фактор, поскольку помогает предупредить осложнения у будущих матерей и малышей. По итогам года стоимость лекарства увеличилась на 81%.

Эксперты отмечают, что цена упаковки выросла с 4,5 тысячи рублей в 2024 году до 8,3 тысячи рублей в 2025 году, если сравнивать с 2022 годом, препарат стал дороже в 2,5 раза. Одновременно аналитики зафиксировали сокращение объёмов закупок на 19%. Основной причиной считают практически полное отсутствие конкуренции на рынке, а также логистические трудности и скачки курса валют.

Если ещё в 2023 году почти половину продаж приходилось на итальянский препарат «Иммуноро Кедрион», то сейчас основная доля на рынке — 96% — принадлежит «Резогам Н» от компании CSL Behring.

На фоне этой ситуации Федеральная антимонопольная служба заявила о необходимости внимательно следить за изменениями цен и выдала предостережение из-за публичных обращений по этому поводу.

  • С 2024 по 2025 год цена выросла с 4,5 до 8,3 тысячи рублей.
  • По сравнению с 2022 годом — рост в 2,5 раза.
  • Объёмы закупок уменьшились на 19%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
