Будущим мамам добавили забот: почему жизненно важное лекарство вдруг стало роскошью?

В России за последний год зафиксирован значительный рост стоимости антирезусного иммуноглобулина. Этот препарат особенно важен для беременных женщин, у которых выявлен отрицательный резус-фактор, поскольку помогает предупредить осложнения у будущих матерей и малышей. По итогам года стоимость лекарства увеличилась на 81%.
Эксперты отмечают, что цена упаковки выросла с 4,5 тысячи рублей в 2024 году до 8,3 тысячи рублей в 2025 году, если сравнивать с 2022 годом, препарат стал дороже в 2,5 раза. Одновременно аналитики зафиксировали сокращение объёмов закупок на 19%. Основной причиной считают практически полное отсутствие конкуренции на рынке, а также логистические трудности и скачки курса валют.
Если ещё в 2023 году почти половину продаж приходилось на итальянский препарат «Иммуноро Кедрион», то сейчас основная доля на рынке — 96% — принадлежит «Резогам Н» от компании CSL Behring.
На фоне этой ситуации Федеральная антимонопольная служба заявила о необходимости внимательно следить за изменениями цен и выдала предостережение из-за публичных обращений по этому поводу.
