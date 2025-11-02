Городовой / Общество / Будут кристальнее, чем слезы бывшей: как сделать, чтобы стекла в авто перестали запотевать
Будут кристальнее, чем слезы бывшей: как сделать, чтобы стекла в авто перестали запотевать

Опубликовано: 2 ноября 2025 12:30
Будут кристальнее, чем слезы бывшей: как сделать, чтобы стекла в авто перестали запотевать
Фото: Городовой.ру

Особенно актуально сырой весной.

Запотевшие стекла — это не то, что можно терпеть. Это минус видимость, минус безопасность и плюс бешенство. Причины всегда одни и те же — влажный воздух бьётся о холодное стекло и превращается в кашу из конденсата.

Главные виновники: забитый салонный фильтр, мёртвая вентиляция, вечный режим рециркуляции, мокрые коврики, толпа пассажиров и сладковатый запах антифриза — прямой сигнал, что печку пора не греть, а ремонтировать.

Как прекратить запотевание быстро:

  • врубаешь кондиционер — он сушит воздух лучше любого лайфхака;
  • выключаешь рециркуляцию — пусть заходит свежий поток;
  • меняешь фильтр — забитый фильтр = аквариум, а не салон;
  • сушишь коврики — иногда достаточно просто вытащить лишнюю влагу;
  • если потеет липкой пленкой — едешь на СТО, у тебя течёт радиатор печки.

Чем помочь стеклам:

  • нормальные антизапотеватели — работают дольше всех;
  • спирт с глицерином — дешёво, сердито, но салон лучше потом проветрить;
  • мыло — тонкий слой и растереть до прозрачности;
  • гель для бритья — сюр, но держится несколько дней;
  • газета — когда вообще ничего нет под рукой.

Главное правило: не размазывай руками. Это превращает стекло в жирную матовую жуть, которую потом ничем не вывести.

Хочешь, чтобы стекла перестали жить своей жизнью? Следи за фильтром, суши салон и не включай печку в режиме «варим влажный воздух по кругу». Тогда зимой хотя бы одно в машине будет работать нормально — обзор.

Игорь Мустафин
