Будут кристальнее, чем слезы бывшей: как сделать, чтобы стекла в авто перестали запотевать

Запотевшие стекла — это не то, что можно терпеть. Это минус видимость, минус безопасность и плюс бешенство. Причины всегда одни и те же — влажный воздух бьётся о холодное стекло и превращается в кашу из конденсата.
Главные виновники: забитый салонный фильтр, мёртвая вентиляция, вечный режим рециркуляции, мокрые коврики, толпа пассажиров и сладковатый запах антифриза — прямой сигнал, что печку пора не греть, а ремонтировать.
Как прекратить запотевание быстро:
- врубаешь кондиционер — он сушит воздух лучше любого лайфхака;
- выключаешь рециркуляцию — пусть заходит свежий поток;
- меняешь фильтр — забитый фильтр = аквариум, а не салон;
- сушишь коврики — иногда достаточно просто вытащить лишнюю влагу;
- если потеет липкой пленкой — едешь на СТО, у тебя течёт радиатор печки.
Чем помочь стеклам:
- нормальные антизапотеватели — работают дольше всех;
- спирт с глицерином — дешёво, сердито, но салон лучше потом проветрить;
- мыло — тонкий слой и растереть до прозрачности;
- гель для бритья — сюр, но держится несколько дней;
- газета — когда вообще ничего нет под рукой.
Главное правило: не размазывай руками. Это превращает стекло в жирную матовую жуть, которую потом ничем не вывести.
Хочешь, чтобы стекла перестали жить своей жизнью? Следи за фильтром, суши салон и не включай печку в режиме «варим влажный воздух по кругу». Тогда зимой хотя бы одно в машине будет работать нормально — обзор.