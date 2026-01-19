Булка хлеба, кипяток, и суп готов: теперь готовлю наваристое варево за 100 рублей - семья в экстазе

Представьте себе наваристый, густой суп, в основе которого — обычный чёрный хлеб. Звучит необычно, но результат порадует ароматом и сытностью. Это блюдо можно разнообразить грибами, копчёностями или любимыми специями.
Для начала мелко нашинкуйте луковицу и обжарьте её на сковороде вместе с 200 граммами хлеба, нарезанного кубиками. Переложите подрумяненные ингредиенты в кастрюлю, залейте водой или бульоном, доведите до кипения. Добавьте тмин, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок.
В отдельной миске взбейте яйцо и, помешивая кипящий суп, тонкой струйкой влейте его в бульон. Следом положите натёртый плавленый сырок, накройте кастрюлю крышкой и снимите с огня. Дайте настояться 15 минут, после чего разомните содержимое толкушкой до состояния нежного пюре.
Пока суп настаивается, обжарьте на сковороде оставшийся хлеб и ломтики бекона до хруста. Подавайте суп, украсив его этими хрустящими гренками, беконом и свежим зелёным луком. При желании можно добавить и обжаренные шампиньоны.