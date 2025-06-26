Бумажный дом, который не горит: российские ученые изобрели огнеупорный материал из наноцеллюлозы

Дешевые дома из бумаги — революция в строительстве или научная фантастика?

Сотрудники Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) изобрели технологию производства огнеупорного материала для строительства домов из наноцеллюлозы.

Эта разработка может стать настоящим прорывом в строительной индустрии, обеспечив создание более безопасных, экологичных и экономичных зданий.

Прочнее стали и огнестойкий: уникальные свойства нового материала

Полученный учеными композит оказался огнестойким, а по прочности превосходит сталь. Это делает его идеальным кандидатом для использования в строительстве жилых и коммерческих объектов.

«Она может быть использована в качестве огнестойких покрытий для строительных конструкций», — рассказала заведующая лабораторией кафедры Строительного материаловедения НИУ МГСУ Виктория Швецова.

Это означает, что материал может применяться для защиты существующих зданий от пожаров, а также для создания новых, более безопасных конструкций.

Дешевле в десятки раз: экономическая выгода наноцеллюлозного строительства

Новая технология позволила в десятки раз удешевить затраты на производство материала, продемонстрировав экономическую выгоду от применения наноцеллюлозы как теплоизолирующей панели для строительства домов в будущем.

Как пишут «Известия», это делает разработку российских ученых не только перспективной с точки зрения безопасности и экологии, но и экономически привлекательной для строительных компаний.

Снижение стоимости изготовления материала обусловлено тем, что целлюлоза не доводится в лабораториях до конечного наноразмерного состояния.

На выходе получается продукт с необходимыми свойствами, включающий лишь малые количества наноцеллюлозы, что значительно снижает затраты на производство.

Экологически чистый и универсальный: перспективы применения наноцеллюлозы

Материал из древесных волокон является экологически безвредным, что делает его привлекательным для использования в «зеленом» строительстве.

Кроме того, такую наноцеллюлозу можно использовать для медицинских, гидрофобных, электротехнических и световых изделий.

Это открывает широкие перспективы для применения новой технологии в различных отраслях промышленности, что делает ее еще более значимой для российской науки и экономики.

Разработка российских ученых — это значительный шаг вперед в создании безопасных, экологичных и экономичных строительных материалов.

Огнеупорная наноцеллюлоза может изменить строительную индустрию, обеспечив более высокий уровень защиты от пожаров и снизив негативное воздействие на окружающую среду.