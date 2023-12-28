Бутерброды со шпротами станут гораздо вкуснее: майонез и огурец нужно заменить вот на что

Во многих семьях к новогоднему столу подают бутерброды со шпротами. Но если классический вариант вам уже надоел, возьмите на заметку усовершенствованный рецепт закуски.
Вам понадобятся:
- шпроты — 1 банка,
- хлеб — 6–8 ломтиков,
- крем-сыр — 4 ст. л.,
- оливки — 10 шт.,
- зелень — 2–3 веточки.
Оливки нарежьте тонкими кружками, а зелень измельчите. Хлеб можно предварительно обжарить или использовать свежий. Смажьте каждый ломтик творожным сыром, выложите сверху шпроты, а затем украсьте бутерброды оливками и зеленью, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru