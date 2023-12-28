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Бутерброды со шпротами станут гораздо вкуснее: майонез и огурец нужно заменить вот на что

Бутерброды со шпротами станут гораздо вкуснее: майонез и огурец нужно заменить вот на что
Рецепт бутербродов со шпротами

Разнообразьте привычное угощение.

Во многих семьях к новогоднему столу подают бутерброды со шпротами. Но если классический вариант вам уже надоел, возьмите на заметку усовершенствованный рецепт закуски.

Вам понадобятся:

  • шпроты — 1 банка,
  • хлеб — 6–8 ломтиков,
  • крем-сыр — 4 ст. л.,
  • оливки — 10 шт.,
  • зелень — 2–3 веточки.

Оливки нарежьте тонкими кружками, а зелень измельчите. Хлеб можно предварительно обжарить или использовать свежий. Смажьте каждый ломтик творожным сыром, выложите сверху шпроты, а затем украсьте бутерброды оливками и зеленью, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты
28 декабря 2023 09:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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