Бутерброды со шпротами станут гораздо вкуснее: майонез и огурец нужно заменить вот на что

Во многих семьях к новогоднему столу подают бутерброды со шпротами. Но если классический вариант вам уже надоел, возьмите на заметку усовершенствованный рецепт закуски.

Вам понадобятся:

шпроты — 1 банка,

хлеб — 6–8 ломтиков,

крем-сыр — 4 ст. л.,

оливки — 10 шт.,

зелень — 2–3 веточки.

Оливки нарежьте тонкими кружками, а зелень измельчите. Хлеб можно предварительно обжарить или использовать свежий. Смажьте каждый ломтик творожным сыром, выложите сверху шпроты, а затем украсьте бутерброды оливками и зеленью, советует портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

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