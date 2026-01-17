Быстро помочь бананам дозреть больше не проблема: уже спустя день довожу от цвета огурца до ярко-желтого

Если вы купили зеленоватые бананы, не стоит ждать несколько дней, пока они дозреют сами. Есть простой способ быстро сделать их мягкими и сладкими в домашних условиях.
Разогрейте духовку до минимальной температуры (примерно 70–80°C). Положите бананы на противень, застеленный пергаментом, и отправьте их внутрь примерно на 30 минут. Важно не передержать, чтобы фрукты не начали запекаться. За это время кожура потемнеет и станет тонкой, а мякоть внутри приобретёт нужную мягкость и сладость.
После этого дайте бананам полностью остыть. Теперь их можно есть как самостоятельный десерт или использовать для выпечки и смузи.