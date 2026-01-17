Городовой / Полезное / Быстро помочь бананам дозреть больше не проблема: уже спустя день довожу от цвета огурца до ярко-желтого
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Один человек пострадал в огненной ловушке жилого дома Тосненского района Город
Путин объявил: Петербург соберёт мировой транспортный форум уже в апреле Город
В Северной столице азарт скрывался за черной дверью: как в Петербурге раскрыли тайное казино Город
Рецепт настоящей курочки терияки: нашел в Сети и отказался от доставки Полезное
«Острый случай в Петербургском автобусе: как одна дама устроила пассажиру перцовый душ» Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Быстро помочь бананам дозреть больше не проблема: уже спустя день довожу от цвета огурца до ярко-желтого

Опубликовано: 17 января 2026 18:30
 Проверено редакцией
бананы
Быстро помочь бананам дозреть больше не проблема: уже спустя день довожу от цвета огурца до ярко-желтого
Фото: Городовой.ру

Если вы купили зеленоватые бананы, не стоит ждать несколько дней, пока они дозреют сами. Есть простой способ быстро сделать их мягкими и сладкими в домашних условиях.

Разогрейте духовку до минимальной температуры (примерно 70–80°C). Положите бананы на противень, застеленный пергаментом, и отправьте их внутрь примерно на 30 минут. Важно не передержать, чтобы фрукты не начали запекаться. За это время кожура потемнеет и станет тонкой, а мякоть внутри приобретёт нужную мягкость и сладость.

После этого дайте бананам полностью остыть. Теперь их можно есть как самостоятельный десерт или использовать для выпечки и смузи.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью