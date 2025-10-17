«Быть под мухой»: откуда родом древнее выражение и почему оно не связано с рюмками

Откуда взялись «косушки» и зачем нужна муха на рюмке?

Начать стоит с того, что рюмок под названием «муха» скорее всего не существовало, но история вокруг этого термина по-прежнему интересна.

Выражение «быть под мухой» с давних времен означало состояние легкого опьянения и укоренилось в русском языке как устойчивая идиома.

По словам Владимира Даля, фраза «убить муху» означала напиться; однако ни рюмки с названием «муха», ни упоминания о ней в старых текстах и справочниках найти не удалось.

Откуда пошло выражение «быть под мухой»

В XVIII веке, при Петре I, появились трактиры, заменившие кабаки. Для привлечения клиентов первая рюмка водки подавалась бесплатно, но емкость ее была очень мала — около столовой ложки горячительного.

Таких миниатюрных рюмок в народе прозвали «мухами» Но, как утверждают исследователи, сам термин «муха» для рюмок не зафиксирован в источниках — скорее это народная легенда, возникшая вокруг бытового явления.



Как отмечается в справочниках, выражения «под мухой» «задавить муху» «с мухой» эвфемизмы пьянства, без прямой связи с названием рюмки.

В «Сборнике слов и иносказаний» Михельсона 1912 года приводятся синонимы как «букашку давить» ﻿ и «косушку давить» Интересно, что «косушка» — мера жидкости, равная примерно половине бутылки (около 300 мл).

"От такого объема точно можно было 'окосеть'" — комментирует "Потерянный повар".

Слово «бухать» и происхождение «бухарки»

Происхождение слова «бухать» ﻿ связано с польским «puchar» — «кубок» через диалектное «бухарка» что значит рюмка.

В некоторых источниках «бухарка» упоминается как синоним рюмки, что находит подтверждения в этнографических материалах XIX века, где торговцы-офени употребляли подобные слова в сленге.

Следовательно, выражение «бухать» ﻿ не имеет отношения к фамилии Бухарин, как ошибочно пишут в интернете.

Муха на рюмке: обманка или украшение?

Впрочем, рюмки с изображением мухи действительно встречались в XVIII—XIX веках. Это была популярная декоративная тема в стиле барокко и даже появлялась в наборах подносных рюмок из венецианского стекла.

Производители Мейсена любили украшать фарфор барочными элементами — мухой в том числе. По всей видимости, муха на рюмке была больше художественным мотивом, символизировавшим пьянство, но называться «мухой» сама рюмка не могла.

Современные легенды и сувениры

В 2015 году Елабуга получила патент на миниатюрные рюмки-сувениры под названием «муха». По всей видимости, именно тогда и возникла новая волна легенд и баек о рюмках-мухах.

Интернет активно подхватил эту версию, распространив ее как исторический факт, хотя подтверждений этому мало.