Бюджетный рождественский стол 2026: 12 недорогих блюд, которые реально приготовить каждому

Традиция ставить на стол 12 блюд к Рождеству — живая и уютная, но легко превращается в стресс, если думать о расходах. Вот компактная подборка недорогих вариантов, которые помогут собрать праздничный стол без ударов по кошельку — и без сложных рецептов.
12 бюджетных рождественских блюд
Запечённый картофель — дешёво, сытно и красиво, если подать целыми клубнями.
Куриные голени или бёдра — самое доступное мясо, которое всегда идеально запекается.
Салат «Мимоза» — недорогие продукты, быстрый результат.
Винегрет — классика постных столов, яркий и экономный.
Селёдка с луком и маслом — проще не бывает, а на столе смотрится празднично.
Овощная нарезка — бюджетный способ добавить цвета и свежести.
Капуста квашеная с морковью — атмосферно и по-зимнему.
Гороховый или фасолевый паштет — отличная дешёвая намазка на хлеб.
Домашние гренки с чесноком — копейки по себестоимости, исчезают первыми.
Фаршированные яйца (эконом-версия) — начинка из желтка, майонеза и зелени.
Оладьи картофельные или кабачковые (деруны) — бюджетно, хрустяще, праздник спасают.
Сладкая выпечка из простого теста — булочки, ватрушки или пирог с яблоками.
Итог
Собрать полноценный рождественский стол из 12 блюд реально даже при небольшом бюджете. Главное — комбинировать простые продукты, делать ставку на овощи, курицу и недорогие закуски. Получится дешево, по-домашнему и празднично.