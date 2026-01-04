Городовой / Общество / Бюджетный рождественский стол 2026: 12 недорогих блюд, которые реально приготовить каждому
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Общество

Бюджетный рождественский стол 2026: 12 недорогих блюд, которые реально приготовить каждому

Опубликовано: 4 января 2026 15:00
 Проверено редакцией
рождественский ужин
Бюджетный рождественский стол 2026: 12 недорогих блюд, которые реально приготовить каждому
Фото: Городовой.ру

Хозяюшка не ударит в грязь лицом.

Традиция ставить на стол 12 блюд к Рождеству — живая и уютная, но легко превращается в стресс, если думать о расходах. Вот компактная подборка недорогих вариантов, которые помогут собрать праздничный стол без ударов по кошельку — и без сложных рецептов.

12 бюджетных рождественских блюд

  1. Запечённый картофель — дешёво, сытно и красиво, если подать целыми клубнями.

  2. Куриные голени или бёдра — самое доступное мясо, которое всегда идеально запекается.

  3. Салат «Мимоза» — недорогие продукты, быстрый результат.

  4. Винегрет — классика постных столов, яркий и экономный.

  5. Селёдка с луком и маслом — проще не бывает, а на столе смотрится празднично.

  6. Овощная нарезка — бюджетный способ добавить цвета и свежести.

  7. Капуста квашеная с морковью — атмосферно и по-зимнему.

  8. Гороховый или фасолевый паштет — отличная дешёвая намазка на хлеб.

  9. Домашние гренки с чесноком — копейки по себестоимости, исчезают первыми.

  10. Фаршированные яйца (эконом-версия) — начинка из желтка, майонеза и зелени.

  11. Оладьи картофельные или кабачковые (деруны) — бюджетно, хрустяще, праздник спасают.

  12. Сладкая выпечка из простого теста — булочки, ватрушки или пирог с яблоками.

Итог

Собрать полноценный рождественский стол из 12 блюд реально даже при небольшом бюджете. Главное — комбинировать простые продукты, делать ставку на овощи, курицу и недорогие закуски. Получится дешево, по-домашнему и празднично.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
