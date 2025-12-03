«Царский деликатес» с подвохом: петербурженка попалась на удочку «икорных» аферистов

Жительница Санкт-Петербурга пострадала от обмана при попытке приобрести рыбу и красную икру через сайт в сети.

Девушка нашла продавцов с помощью одного из популярных мессенджеров и на протяжении некоторого времени изучала их деятельность, обращая внимание на отзывы и комментарии, сообщает 78.ru.

Когда она решила оформить покупку на сумму 7 тысяч рублей, то перевела необходимую сумму на счёт, который предоставили продавцы.

После этого ей сообщили, что для получения товара потребуется внести ещё 5 тысяч рублей — якобы за аренду специального контейнера для хранения деликатесов. О дополнительных расходах ранее не говорилось.

Женщина не согласилась на повторный платёж и попыталась вернуть свою первую оплату, однако её сообщения остались без ответа, а вскоре всю переписку полностью удалили.

С началом зимних праздников число подобных происшествий традиционно увеличивается.

Накануне Нового года расходы россиян существенно возрастают, и этим пользуются мошенники, придумывая все новые схемы в надежде на доверчивых покупателей.

В преддверии праздников в интернете все чаще появляются виртуальные площадки, где предлагают приобрести икру и рыбу по привлекательным ценам. Такие продавцы нередко предлагают поддельные или некачественные продукты, иногда товар вовсе не отправляется клиентам.

Жертвами подобных действий становятся, прежде всего, граждане, заманенные выгодными предложениями. Многие решают сэкономить на праздничных покупках и теряют деньги, не дождавшись обещанных деликатесов.

Специалисты советуют с осторожностью относиться к незнакомым интернет-магазинам и не переводить деньги заранее.

Сумма заказа — 7 000 рублей.

Доплата, которую потребовали после оплаты — 5 000 рублей.

Мошенники используют привлекательные условия и ненастоящие отзывы, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы. В социальных сетях также распространяются объявления с фотографиями свежих морепродуктов и обещаниями быстрой доставки.

Специалисты настоятельно рекомендуют перед покупкой внимательно проверять магазин и обращаться только к проверенным продавцам.