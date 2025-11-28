Городовой / Город / ЦБ перекроил тарифы ОСАГО: кому станет дешевле, а кому дороже
ЦБ перекроил тарифы ОСАГО: кому станет дешевле, а кому дороже

Опубликовано: 28 ноября 2025 12:27
Тарифный коридор расширяется на 15% в каждую сторону.

С 9 декабря 2025 года Центральный банк России вводит изменения в правила расчёта стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

Тарифные границы по этому виду страховки увеличатся на 15% в меньшую и большую сторону для большинства транспортных средств, сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Исключение составляют мотоциклы — для них разброс будет больше и составит 40%. Регулятор отмечает, что для лиц, страхующих легковые автомобили для личных нужд, параметры тарифного диапазона оставались неизменными на протяжении более трёх лет.

Также в обнародованном документе говорится о корректировке территориального коэффициента, который влияет на стоимость страховки в зависимости от региона.

Для двадцати субъектов страны этот показатель уменьшится, а в двадцати восьми — увеличится. Наибольшее удвоение коэффициента коснётся пяти районов Новосибирской области и трёх территорий в Республике Ингушетия.

По информации Российского союза автостраховщиков, в январе–октябре текущего года средняя годовая цена полиса ОСАГО составила 7275 рублей, что на 5% ниже аналогичного значения за прошлый год. Только за октябрь 2025 года средний платёж снизился до 7278 рублей, уменьшившись на 4,6% по сравнению с октябрём 2024 года.

Всего за десять месяцев с начала этого года граждане оформили 43,1 миллиона таких договоров, из них 6,1 миллиона пришлось на краткосрочные варианты.

Необходимо отметить, что накануне представители МВД сообщили о значительном уменьшении числа случаев мошенничества, связанных с ОСАГО.

Юлия Аликова
