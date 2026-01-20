Городовой / Город / Центробанк меняет любимые купюры: что появится на новых деньгах и почему исчезают старые
Центробанк меняет любимые купюры: что появится на новых деньгах и почему исчезают старые

Опубликовано: 20 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Центральный банк России объявил, что в период с 2026 по 2028 год планируется выпустить банкноты достоинством 500, 50 и 10 рублей в новом оформлении.

Помимо обновленного внешнего вида, эти купюры будут оснащены современными защитными элементами. Информация об этом содержится в документах, обнародованных на официальной странице Банка России.

Потребность в наличности, по оценке регулятора, в стране по-прежнему остается высокой. Согласно результатам опроса, проведенного Банком России, приблизительно девять из десяти жителей страны продолжают использовать наличные. Об этом говорится в официальных материалах центра.

Особое внимание уделяется вопросу предотвращения появления поддельных банкнот. Для этого организуются улучшения защитных систем и модернизация существующих купюр.

Представители банка поясняют, что для профилактики фальшивомонетничества Банк России проводит модернизацию банкнот, усиливая их защитный комплекс и улучшая потребительские качества.

В планах регулятора — стремление к единообразию оформления всех номиналов, чтобы сохранить единую цветовую концепцию и сделать купюры удобными для распознавания как населением, включая людей с нарушением зрения, так и специальными устройствами. В пресс-службе уточнили:

«Одновременно с этим Банк России стремится к тому, чтобы банкноты всего номинального ряда были выполнены в едином стиле, поддерживали преемственность цветовых решений и легко распознавались как людьми, в том числе слабовидящими, так и различными автоматическими устройствами».

Автор:
Юлия Аликова
Город
