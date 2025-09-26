Ремонт по ОСАГО своими руками: водителей обяжут искать СТО самим — что грозит россиянам

Центробанк предложил радикальное изменение правил ремонта по ОСАГО, которое обяжет водителей самостоятельно искать станции техобслуживания.
«Если вы принимаете решение о ремонте самостоятельно, и что-то пошло не так, вы за это будете отвечать», — цитирует замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никиту Теплова ТАСС.
Последствия
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил резкое несогласие с предложениями.
«В большинстве случаев итоговые суммы, необходимые для ремонта авто, сильно занижают», — заявил он «Газете.Ru».
По его словам, страховые компании пытаются «снять с себя любую ответственность за ремонт, невыполнение работ в срок, некачественные запчасти».