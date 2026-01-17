Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены

В России обсуждается возможность введения официального минимального размера оплаты одного часа труда. По словам председателя парламентского комитета по вопросам занятости и социальной защиты Ярослава Нилова, соответствующий законопроект сейчас находится в работе.
Он подчеркнул в радиопрограмме, что на данный момент минимальная месячная зарплата устанавливается ежегодно на федеральном уровне, а стоимость часа рассчитывается лишь условно, исходя из общей величины. Нилов отметил, что для сотрудников с неполной занятостью следует закрепить минимальный порог оплаты труда за час, который должен увеличиваться в зависимости от квалификации, профессионального опыта и умений работника.
Парламентарий уточнил, что неправильно вычислять минимальную ставку за час простым делением минимального месячного заработка на установленное количество рабочих часов в месяц. Он пояснил:
— Этот показатель должен быть выше, — заключил депутат.
