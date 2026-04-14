Чем интересен летний дворец Белосельских-Белозерских на Крестовском острове?

На живописном Крестовском острове, среди зелени и близости к воде, стоит необычный особняк — летний дворец князей Белосельских‑Белозерских. В отличие от своего знаменитого «старшего брата» на Невском проспекте, этот дворец долгое время оставался в тени, но именно его история и архитектура хранят немало любопытных страниц.

История создания

Дворец был построен в конце XIX века как загородная резиденция одной из старейших аристократических семей России. Крестовский остров в то время считался престижным дачным местом — здесь селились аристократы и состоятельные горожане, желающие отдохнуть от городской суеты.

Архитектурный стиль здания сочетает элементы необарокко и эклектики, что роднит его с парадным дворцом на Невском, но в более камерном и лёгком исполнении. Особняк задумывался как место для летнего отдыха, приёмов и развлечений в кругу близких.

Архитектурные особенности

Летний дворец отличается от городских резиденций:

Меньшие масштабы, но изысканность деталей: лепнина, декоративные балконы, ажурные ограждения.

Ориентация на пейзаж: большие окна и террасы открывают виды на остров и акваторию Невы.

Планировка для летнего проживания: лёгкие галереи, открытые веранды, продуманная система проветривания.

Садово‑парковая зона: дворец окружал регулярный сад с фонтанами, скульптурами и прогулочными дорожками.

Фасад украшен характерными для стиля барокко элементами — волютами, картушами, маскаронами. При этом архитектура не выглядит тяжеловесной: светлые тона и изящные линии подчёркивают «летний» характер здания.

Интересные факты

Связь с императорским домом. Князья Белосельские‑Белозерские были близки ко двору. В летний дворец не раз приезжали члены императорской семьи, а в 1890‑х годах здесь устраивались музыкальные вечера с участием придворных музыкантов.

Театральные постановки под открытым небом. В саду дворца иногда ставили любительские спектакли — в них участвовали сами хозяева и их гости. Это была своеобразная «дача с культурной программой».

Судьба после 1917 года. После революции здание национализировали. Сначала здесь разместили детский санаторий, затем — базу отдыха одного из ленинградских предприятий. Из‑за этого дворец избежал полного разорения, но многие интерьеры были утрачены.

Архитектурное родство. Хотя дворец на Крестовском острове меньше и скромнее, его проектировали с оглядкой на знаменитый дворец на Невском проспекте. Некоторые элементы декора повторяются, создавая узнаваемый «фирменный стиль» семьи.

Реставрация 2020‑х годов. В начале 2020‑х годов была проведена масштабная реставрация здания. Специалисты восстановили фасады, часть лепного декора и исторические оконные переплёты. Работы опирались на редкие фотографии и архивные чертежи.

Современное использование. По состоянию на 2026 год здание находится в частной собственности, но открыто для экскурсионных групп в определённые дни. Внутри частично воссозданы интерьеры конца XIX века: парадный зал, кабинет хозяина, музыкальная гостиная.

Что посмотреть сегодня

Если вы окажетесь рядом с дворцом, обратите внимание: