Чем интересен летний дворец Белосельских-Белозерских на Крестовском острове?

На живописном Крестовском острове, среди зелени и близости к воде, стоит необычный особняк — летний дворец князей Белосельских‑Белозерских. В отличие от своего знаменитого «старшего брата» на Невском проспекте, этот дворец долгое время оставался в тени, но именно его история и архитектура хранят немало любопытных страниц.
История создания
Дворец был построен в конце XIX века как загородная резиденция одной из старейших аристократических семей России. Крестовский остров в то время считался престижным дачным местом — здесь селились аристократы и состоятельные горожане, желающие отдохнуть от городской суеты.
Архитектурный стиль здания сочетает элементы необарокко и эклектики, что роднит его с парадным дворцом на Невском, но в более камерном и лёгком исполнении. Особняк задумывался как место для летнего отдыха, приёмов и развлечений в кругу близких.
Архитектурные особенности
Летний дворец отличается от городских резиденций:
- Меньшие масштабы, но изысканность деталей: лепнина, декоративные балконы, ажурные ограждения.
- Ориентация на пейзаж: большие окна и террасы открывают виды на остров и акваторию Невы.
- Планировка для летнего проживания: лёгкие галереи, открытые веранды, продуманная система проветривания.
- Садово‑парковая зона: дворец окружал регулярный сад с фонтанами, скульптурами и прогулочными дорожками.
- Фасад украшен характерными для стиля барокко элементами — волютами, картушами, маскаронами. При этом архитектура не выглядит тяжеловесной: светлые тона и изящные линии подчёркивают «летний» характер здания.
Интересные факты
Связь с императорским домом. Князья Белосельские‑Белозерские были близки ко двору. В летний дворец не раз приезжали члены императорской семьи, а в 1890‑х годах здесь устраивались музыкальные вечера с участием придворных музыкантов.
Театральные постановки под открытым небом. В саду дворца иногда ставили любительские спектакли — в них участвовали сами хозяева и их гости. Это была своеобразная «дача с культурной программой».
Судьба после 1917 года. После революции здание национализировали. Сначала здесь разместили детский санаторий, затем — базу отдыха одного из ленинградских предприятий. Из‑за этого дворец избежал полного разорения, но многие интерьеры были утрачены.
Архитектурное родство. Хотя дворец на Крестовском острове меньше и скромнее, его проектировали с оглядкой на знаменитый дворец на Невском проспекте. Некоторые элементы декора повторяются, создавая узнаваемый «фирменный стиль» семьи.
Реставрация 2020‑х годов. В начале 2020‑х годов была проведена масштабная реставрация здания. Специалисты восстановили фасады, часть лепного декора и исторические оконные переплёты. Работы опирались на редкие фотографии и архивные чертежи.
Современное использование. По состоянию на 2026 год здание находится в частной собственности, но открыто для экскурсионных групп в определённые дни. Внутри частично воссозданы интерьеры конца XIX века: парадный зал, кабинет хозяина, музыкальная гостиная.
Что посмотреть сегодня
Если вы окажетесь рядом с дворцом, обратите внимание:
- на главный фасад с балконом и лепниной;
- на парадную лестницу и сохранившиеся элементы декора;
- на остатки сада — некоторые деревья посажены ещё в XIX веке;
- на вид с набережной — с воды дворец выглядит особенно живописно, напоминая загородные виллы Италии или Франции.