Чем интересен ресторан «Чайка» на Крестовском острове?

Ресторан «Чайка» на Крестовском острове — это не просто заведение, а настоящее воплощение петербургского духа, где морская романтика сочетается с гастрономическим разнообразием. Расположенный на двухэтажном дебаркадере у набережной Мартынова, он предлагает панорамный вид на Среднюю Невку и Елагин остров, а его атмосфера напоминает кают-компанию круизного лайнера.

Расположение и архитектура

«Чайка» находится по адресу: набережная Мартынова, напротив дома 40. Ресторан стоит на воде между Крестовским и Елагиным островами, что создаёт ощущение уединённости и близости к природе. Двухэтажное здание выполнено в стиле дебаркадера — специального причала для судов. На первом этаже расположен просторный зал с панорамными окнами и мягкими диванами, на втором — открытая терраса с плетёными креслами и видом на реку.

Интерьер и атмосфера

Внутри ресторана преобладает атмосфера загородного отдыха: в отделке использовано много дерева, потолок декорирован воздушной тканью и полотнами парусов, залы украшены живыми растениями в ротанговых кашпо. Гости размещаются за деревянными столиками, а вместо обычных стульев — разноцветные велюровые кресла и диваны. На первом этаже есть небольшой VIP-зал на 20 гостей, а по выходным работает детская комната с няней.

Меню и кухня

В меню представлены блюда европейской и японской кухни. Среди хитов — запечённая форель с шафрановым ризотто и тигровыми креветками, лопатка ягнёнка с молодым картофелем в пряных травах, говяжий язык с морковным пюре и брусничным соусом демиглас. Для любителей итальянской кухни есть карбонара, паста с вонголе или морепродуктами.

В разделе паназиатских блюд — классические роллы, суши и сашими.

В отдельном «мангальном» домике готовят блюда на углях: шашлык, люля-кебаб, стейки, рыбу. Среди десертов — чизкейк из топлёного молока, заварные булочки и тыквенный десерт.

Винная карта включает как признанные сорта, так и редкие вина от небольших хозяйств. Дополняют её классические коктейли и домашние лимонады.

Дополнительные услуги

Живая музыка. По пятницам и субботам с 19:00 до 21:00 звучит живое исполнение мелодий.

Банкеты. Есть панорамный VIP-зал, рассчитанный на 10–15 человек, который подходит для небольших мероприятий.

Доставка. Ресторан предлагает доставку блюд.

Интересные факты