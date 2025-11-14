Городовой / Город / Чем обернулись ночные игры на энергетиках: у петербуржца отказали ноги
Чем обернулись ночные игры на энергетиках: у петербуржца отказали ноги

Опубликовано: 14 ноября 2025 10:50
Чем обернулись ночные игры на энергетиках: у петербуржца отказали ноги
Чем обернулись ночные игры на энергетиках: у петербуржца отказали ноги
Городовой ру

Житель Санкт-Петербурга лишился способности ходить после длительного употребления энергетических напитков.

В Санкт-Петербурге 22-летний мужчина оказался прикован к постели вследствие тяжёлых осложнений, которые развились после продолжительного употребления энергетических напитков.

В результате молодой человек не может передвигаться без посторонней помощи, у него диагностировали некроз поджелудочной железы.

Сейчас ему предстоит сложный путь восстановления с повторным обучением навыкам ходьбы. Первоначально парень увлёкся компьютерными играми и проводил ночи за монитором. Чтобы компенсировать нехватку сна, он начал регулярно пить энергетики.

Сначала одну банку, а со временем количество возросло до трёх-пяти ежедневно, передает телеграм-канал shot.

Со временем у него появились боли в животе, приступы тошноты и рвоты. Симптомы быстро усилились, и мужчине пришлось провести месяц в стационаре, где врачи поставили ему диагноз панкреатит.

После возвращения домой ситуация повторилась, на этот раз выяснилось, что появилась киста поджелудочной железы. Молодого человека госпитализировали уже в реанимацию.

У него развился гнойный некроз поджелудочной, состояние резко ухудшилось — начались проблемы с памятью, анорексия, грыжа, организму угрожала серьёзная интоксикация.

Помимо этого, у него возник паралич нижних конечностей. Сейчас за его здоровьем продолжают следить врачи, молодому человеку требуется массаж, физиотерапия и другие процедуры для возобновления самостоятельного движения.

В последнее время обсуждается инициатива сократить продажу энергетических напитков рядом с учебными заведениями, спортивными комплексами и зонами отдыха, где бывают несовершеннолетние. На это настаивают некоторые представители власти.

Предполагается, что такие меры смогут положительно отразиться на здоровье подрастающего поколения и сократят число случаев зависимости от подобных средств.

Юлия Аликова
