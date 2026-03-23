Чем сейчас занимается Елизавета Боярская?

Елизавета Боярская — заслуженная артистка России, актриса театра и кино, известная по ролям в фильмах «Адмиралъ», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», сериалах «Великая. Золотой век» и других. В 2026 году она продолжает творческую деятельность, совмещая работу в театре, кино и публичные мероприятия.
Театральная карьера
Боярская остаётся актрисой Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге, где служит с 2007 года. В 2023 году за роль Аркадиной в спектакле «Чайка» она получила театральную премию «Золотой софит». Летом 2024 года вместе с партнёром Игорем Черневичем актриса удостоена «Золотой маски» за лучший актёрский дуэт в постановке Льва Додина.
Кинопроекты
В 2026 году ожидается премьера семейного фэнтези «Морозко», где Боярская исполнила роль ведьмы. Это переосмысление классической сказки: в новой версии сёстры Настя и Марфа не враждуют, а становятся подругами.
Среди других проектов с участием актрисы — сериалы «Опасная близость», «Царь ночи», «Мой друг Котопушкин», которые вышли в 2025 году.
Публичные мероприятия
13 марта 2026 года Елизавета Боярская стала ведущей церемонии открытия XXIV Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Вместе с оперным певцом Эльчином Азизовым она приветствовала гостей, рассказала о секциях фестиваля и представила членов жюри.
Личная жизнь и принципы
Боярская живёт в Санкт-Петербурге с мужем — заслуженным артистом России Максимом Матвеевым — и двумя сыновьями. Она сознательно ведёт закрытый образ жизни, стараясь оградить детей от излишнего внимания.
Актриса тщательно выбирает проекты, избегая однообразных предложений. Для неё важны гармония сюжета, режиссура и возможность решать новые творческие задачи. В 2024 году Боярская говорила, что иногда берёт паузы в кино из-за эмоционального выгорания и желания больше времени уделять семье.