Черные земли Калмыкии: почему там нельзя ездить на велосипеде и рвать цветы

Мы часто слышим, что природа вокруг нас меняется прямо на глазах. Реки осушаются, моря становятся мельче, а пустыни растут.
Причина проста — мы не всегда думаем, как наши действия влияют на окружающий мир. Одним из таких примеров стала Калмыкия, сообщает НТВ.
Пустыня, которая растёт
Еще 70 лет назад засушливые участки в Калмыкии занимали всего 3,5% территории. Сейчас же почти половина региона превратилась в пустыню.
Целых 600 квадратных километров — земли, на которых ничего уже не растет и скорее всего не вырастет.
Попытки сохранить землю
Ещё в 1980-х годах власти задумывались, как остановить этот процесс, но сделать это не смогли из-за нехватки денег. Климат тоже сложный — мало дождей, сильные ветры, которые разносят песок.
Но главная причина — неправильное использование земли людьми. Особенно это касается выпаса скота.
Почему это место называют «Черные земли»?
Название пустыни связано с двумя вещами. Во-первых, здесь растет необычная полынь черного цвета. Во-вторых, зимой снег почти не задерживается на земле, а сама почва выглядит почти черной.
Морозы здесь достигают −35 °C, а летом может быть +45 °C. Такие условия делают жизнь здесь очень тяжёлой.
Как живут на Черных землях?
Зимой и летом здесь почти безводье. Питье животные находят только у озера Маныч. Но даже в таких условиях жизнь не исчезла полностью.
Весной в пустыне появляются цветы — васильки, тюльпаны и ирисы. А птицы, включая редких и охраняемых — чёрных грифов, пеликанов и журавлей — прилетают сюда гнездиться.
Черные земли — теперь заповедник
Сегодня на этой территории создан заповедник. Туристы любят сюда приезжать, чтобы увидеть редких птиц и полюбуются цветущей пустыней.
Здесь нельзя ездить на велосипедах, охотиться или рвать цветы. Также в заповеднике живут табуны мустангов — диких лошадей, которые прекрасно приспособились к суровым условиям.