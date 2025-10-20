Черные земли Калмыкии: почему там нельзя ездить на велосипеде и рвать цветы

Мы часто слышим, что природа вокруг нас меняется прямо на глазах. Реки осушаются, моря становятся мельче, а пустыни растут.

Причина проста — мы не всегда думаем, как наши действия влияют на окружающий мир. Одним из таких примеров стала Калмыкия, сообщает НТВ.

Пустыня, которая растёт

Еще 70 лет назад засушливые участки в Калмыкии занимали всего 3,5% территории. Сейчас же почти половина региона превратилась в пустыню.

Целых 600 квадратных километров — земли, на которых ничего уже не растет и скорее всего не вырастет.

Попытки сохранить землю

Ещё в 1980-х годах власти задумывались, как остановить этот процесс, но сделать это не смогли из-за нехватки денег. Климат тоже сложный — мало дождей, сильные ветры, которые разносят песок.

Но главная причина — неправильное использование земли людьми. Особенно это касается выпаса скота.

Почему это место называют «Черные земли»?

Название пустыни связано с двумя вещами. Во-первых, здесь растет необычная полынь черного цвета. Во-вторых, зимой снег почти не задерживается на земле, а сама почва выглядит почти черной.

Морозы здесь достигают −35 °C, а летом может быть +45 °C. Такие условия делают жизнь здесь очень тяжёлой.

Как живут на Черных землях?

Зимой и летом здесь почти безводье. Питье животные находят только у озера Маныч. Но даже в таких условиях жизнь не исчезла полностью.

Весной в пустыне появляются цветы — васильки, тюльпаны и ирисы. А птицы, включая редких и охраняемых — чёрных грифов, пеликанов и журавлей — прилетают сюда гнездиться.

Черные земли — теперь заповедник

Сегодня на этой территории создан заповедник. Туристы любят сюда приезжать, чтобы увидеть редких птиц и полюбуются цветущей пустыней.

Здесь нельзя ездить на велосипедах, охотиться или рвать цветы. Также в заповеднике живут табуны мустангов — диких лошадей, которые прекрасно приспособились к суровым условиям.