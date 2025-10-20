Мистика под прикрытием: как «Битва экстрасенсов» притягивает мошенников

Если вам интересна правда о «Битве экстрасенсов», стоит смотреть на программу с долей скепсиса.

Шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ — это одна из самых популярных и одновременно самых противоречивых программ в России.

Телезрители верят в невероятные способности участников, но за всей этой мистикой давно закрепилась слава большого шоу с инсценировками.

Документальный фильм «Идущие к черту» от Бориса Соболева был представлен в 2019 году, и он рассказал о тёмных сторонах шоу.

Оказалось, что многие финалисты не обладают настоящими сверхспособностями — они пользовались подсказками и платили за «слив» информации.

Михаил Пореченков: разоблачения изнутри

Первый ведущий Михаил Пореченков не просто ушел — он публично заявил, что всё шоу основано на лжи. По его словам, он сам проверял экстрасенсов и ни один не смог подтвердить свои способности.

Согласно расследованиям, вокруг шоу действует целая «индустрия» псевдосредств по снятию порчи, возвращению любви и другим мистическим услугам, которые обходятся доверчивым людям в копеечку.

Часто мошенники просто используют имена популярных участников для обмана через Телеграм-каналы и другие площадки.

Мистический спектакль ради рейтингов

В итоге многие пришли к выводу, что шоу «Битва экстрасенсов» — это не просто развлечение, а целый коммерческий механизм, построенный на мистике и интригах.

В нём задействованы и сами участники, и ведущие, и закадровые организаторы. Чего стоит душевный разговор экстрасенса Олега Шепса с Марией Выбловой.

Девушка рассказала "Городовому", как обратилась в программу и получила от экстрасенса информацию о том, что ее отец умер. Однако после эфира на связь с Марией вышла девушка.

Оказалось, что ее отец учился вместе с папой Марии, они оба родом из Конго. Она и сообщила о том, что мужчина жив.

Причем девушка вспомнила, как рассказывала подробности своей личной жизни организаторам съемок.

Так что зрителям стоит помнить: за мистическими трюками часто скрываются настоящие махинации и жестокие истории из реальной жизни.