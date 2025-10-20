«Сотрудники к буддизму не имеют отношения»: чем местным жителям и туристам не угодил «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге

Дацан Гунзэчойнэй — это не только исторический памятник Петербурга, но и живой центр буддизма на Севере.

«Дацан Гунзэчойнэй» — это буддийский храм, расположенный в районе метро «Старая Деревня» в Петербурге.

Особенность его расположения в том, что он стоит у реки и в малонаселенном районе — так по буддийским канонам должно быть: место для духовных ритуалов и уединения.

Храм построили в 1915 году по инициативе бурятского ламы и ученого Агвана Лобсан Доржиева, представителя XIII Далай-Ламы в России, который получил разрешение на строительство в 1900 году.

Как строили и кто проектировал

Архитектором был Гавриил Барановский — он же автор знаменитого Елисеевского магазина на Невском проспекте, а помогал ему молодой инженер Николай Березовский.

Они создавали храм по образцу тибетских соборных храмов, но сделали его в стиле модерн. Строительство заняло около шести лет — с 1909 по 1915 год.

Тяжелые испытания для храма

После революции 1917 года дацан сильно пострадал. В 1919 году его разграбили, уничтожив библиотеку и архивы. В 1930-х годах храм закрыли.

Здание использовали под разные нужды: военную часть, спортивную базу и даже лабораторию. В 1990-х храм передали буддистам, и дацан начал возрождаться как центр духовной жизни.

Сейчас это место, где можно не только познакомиться с буддизмом, но и посетить столовую с традиционными бурятскими блюдами.

Двери для посетителей открыты почти каждый день, кроме среды, вход свободный. Можно ходить на экскурсии с ламами и послушниками, задавать вопросы и медитировать.

Что говорят петербуржцы

Местные жители часто посещают храм и отмечают, что особенный момент — это зимнее солнцестояние, когда свет через витражи падает прямо на лицо статуи Будды.

Это потрясающее зрелище можно увидеть в солнечные дни около полудня в декабре.

«Не нужно ехать в Тибет. Нужно ехать в Старую Деревню»;

Однако есть и отрицательные отзывы.

«Место хорошее, а вот сотрудники к буддизму не имеют отношения. Общаются с тобой через губу, заносчиво и без уважения. Дама, которая слева в киоске продает всякую мишуру на «здравствуйте» и «спасибо» не реагирует вообще. Сидит в телефоне с лицом, будто мы здесь все нежеланные гости. Может, мантры читает, конечно?»

«Маленькое помещение», — пишут посетители.

Кроме того, многих не устраивает расположение храма. Для некоторых туристов — это слишком далеко от центра города.

Несколько правил в дацане

Помните, дацан — это религиозное место. Здесь не стоит переходить дорогу ламам или указывать пальцем на святыни.

Нужно уважать обычаи и атмосферу, чтобы посещение было комфортным для всех и действительно помогало погрузиться в духовность.