«Малая Вселенная»: как Пушкин нашел лучших друзей и почему учёба в Царскосельском лицее была бесплатной

Царскосельский лицей — это не просто школа, а место, где в начале XIX века готовили элиту России.
Открытый в 1811 году возле Петербурга, он стал первым высшим образовательным учреждением для дворянских детей.
Задумал его император Александр I, который хотел создать особое учебное заведение для воспитания будущих госслужащих и лидеров страны.
Особый статус и строгий отбор
Учиться в лицее могли только мальчики из знатных дворянских семей. Нужно было пройти собеседование-экзамен. Так определяли уровень знаний мальчиков.
Здоровье и хорошие моральные качества тоже были важны. Обучение длилось шесть лет и приравнивалось к университетскому уровню.
Учёба в Царскосельском лицее была бесплатной. Он находился под патронажем государя и финансировался государством.
Программа и атмосфера
Учеба была насыщенной и разносторонней — здесь изучали языки, историю, право, философию и точные науки. Но главное — в лицее воспитывали характер.
Особое внимание уделялось патриотизму, воспитанию чувства долга и нравственным ценностям. Лицейские становились ответственными гражданами и настоящими товарищами.
Известные выпускники
В лицее учились такие знаменитости, как Александр Пушкин, Дмитрий Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер.
Их объединяла общая атмосфера дружбы и поддержки, которую они сохранили на всю жизнь. Лицей стал настоящей «малой Вселенной».