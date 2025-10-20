Городовой / Общество / «Малая Вселенная»: как Пушкин нашел лучших друзей и почему учёба в Царскосельском лицее была бесплатной
«Малая Вселенная»: как Пушкин нашел лучших друзей и почему учёба в Царскосельском лицее была бесплатной

Опубликовано: 20 октября 2025 10:30
Царскосельский лицей
«Малая Вселенная»: как Пушкин нашел лучших друзей и почему учёба в Царскосельском лицее была бесплатной
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look

В День лицеиста, который отмечается 19 октября, сразу вспоминается знаменитый русский лицей — Царскосельский.

Царскосельский лицей — это не просто школа, а место, где в начале XIX века готовили элиту России.

Открытый в 1811 году возле Петербурга, он стал первым высшим образовательным учреждением для дворянских детей.

Задумал его император Александр I, который хотел создать особое учебное заведение для воспитания будущих госслужащих и лидеров страны.

Особый статус и строгий отбор

Учиться в лицее могли только мальчики из знатных дворянских семей. Нужно было пройти собеседование-экзамен. Так определяли уровень знаний мальчиков.

Здоровье и хорошие моральные качества тоже были важны. Обучение длилось шесть лет и приравнивалось к университетскому уровню.

Учёба в Царскосельском лицее была бесплатной. Он находился под патронажем государя и финансировался государством.

Программа и атмосфера

Учеба была насыщенной и разносторонней — здесь изучали языки, историю, право, философию и точные науки. Но главное — в лицее воспитывали характер.

Особое внимание уделялось патриотизму, воспитанию чувства долга и нравственным ценностям. Лицейские становились ответственными гражданами и настоящими товарищами.

Известные выпускники

В лицее учились такие знаменитости, как Александр Пушкин, Дмитрий Дельвиг и Вильгельм Кюхельбекер.

Их объединяла общая атмосфера дружбы и поддержки, которую они сохранили на всю жизнь. Лицей стал настоящей «малой Вселенной».

Автор:
Юлия Аликова
Общество
