Городовой / Город / Мосты, суда и рыбаки: кому и когда запретят навигацию по Неве
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Безобразно» богатая история: дом на Фонтанке, где встретились Чайковский и Чехов Город
Гатчинский дворец, Ладожское озеро и секреты Шлиссельбурга за два дня: проверенные идеи для короткой поездки на машине по Ленобласти Общество
«Мы не можем больше»: от Олега Шепса отвернулись даже в его окружении Общество
Пенсия у зумеров: сколько нужно работать, чтобы получить хотя бы 30 тысяч Общество
Четвертое ЕГЭ: Минобрнауки подготовило неприятный сюрприз будущим инженерам Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Туризм
Категории
Общество Спорт

Мосты, суда и рыбаки: кому и когда запретят навигацию по Неве

Опубликовано: 20 октября 2025 12:00
Нева, Петербург
Мосты, суда и рыбаки: кому и когда запретят навигацию по Неве
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Завершение навигации — значимое событие для Петербурга. Это пора заканчивать речные прогулки и готовиться к зимней поре.

Традиционно водный сезон в Петербурге длится с апреля по ноябрь. В этом году официальное завершение сезона для частных лодок и катеров запланировано на 5 ноября.

После этой даты движение маломерных судов по Неве и её притокам запрещено, сообщает администрация Петербурга.

Исключение сделано для судов специального назначения — спасательных, правоохранительных, экологических и тех, что участвуют в содержании города.

Также разрешено рыбачить на маломерных судах.

Когда начинается и как проходит сезон?

Навигация в Петербурге в 2025 году стартовала раньше обычного — 29 марта. Обычно судоходство начинается в начале апреля, но в этом году сезон был открыт чуть раньше из-за мягкой погоды.

Основной поток туристических прогулок и поездок продолжается до конца ноября.

А что с большой навигацией?

Большая навигация на Неве, Большой и Малой Неве обычно длится с 10 апреля до 30 ноября.

В этом году, несмотря на официальное окончание сезонных прогулок для частных судов, мосты будут разводить по летнему графику до 30 ноября.

Это значит, что туристам по-прежнему откроется возможность насладиться красивых зрелищем.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще