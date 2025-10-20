Мосты, суда и рыбаки: кому и когда запретят навигацию по Неве

Традиционно водный сезон в Петербурге длится с апреля по ноябрь. В этом году официальное завершение сезона для частных лодок и катеров запланировано на 5 ноября.
После этой даты движение маломерных судов по Неве и её притокам запрещено, сообщает администрация Петербурга.
Исключение сделано для судов специального назначения — спасательных, правоохранительных, экологических и тех, что участвуют в содержании города.
Также разрешено рыбачить на маломерных судах.
Когда начинается и как проходит сезон?
Навигация в Петербурге в 2025 году стартовала раньше обычного — 29 марта. Обычно судоходство начинается в начале апреля, но в этом году сезон был открыт чуть раньше из-за мягкой погоды.
Основной поток туристических прогулок и поездок продолжается до конца ноября.
А что с большой навигацией?
Большая навигация на Неве, Большой и Малой Неве обычно длится с 10 апреля до 30 ноября.
В этом году, несмотря на официальное окончание сезонных прогулок для частных судов, мосты будут разводить по летнему графику до 30 ноября.
Это значит, что туристам по-прежнему откроется возможность насладиться красивых зрелищем.