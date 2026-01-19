Что делать, если деньги исчезли на полпути: советы для россиян при заморозке перевода

Специалист в области экономики и личных финансов Юлия Кузнецова в интервью «Газете.ru» рассказала, как поступать, если банк приостановил перевод денег.

Она советует не поддаваться эмоциям и не предпринимать попыток обойти ограничение с помощью повторных операций, уменьшения суммы или использования других финансовых учреждений.

Такие действия могут только усилить внимание со стороны банка, что приведет к дополнительным проверкам.

Эксперт отмечает, что блокировки связаны не с конкретными людьми или их средствами, а с определёнными последовательностями операций, которые система воспринимает как возможные сомнительные.

В случае возникновения подобных ситуаций стоит в первую очередь узнать причину, связавшись с банком через официальный чат в приложении, горячую линию либо посетив отделение лично.

На звонки, поступающие якобы от банка, Кузнецова советует не отвечать, чтобы не стать жертвой мошенников.

В большинстве случаев сотрудники банка попросят предоставить документы, подтверждающие цель перевода и источник поступления средств — это может быть контракт, расписка или справка о доходах.

Юлия Кузнецова рекомендует строго следовать требованиям финансовой организации: направлять только те бумаги, которые запрашивает банк, и воздерживаться от лишней информации и личных комментариев.

При обращении важно лаконично ответить на три основных вопроса: кто является получателем денег, для какой цели предназначен платёж, а также откуда поступили средства.

Краткие и чёткие объяснения способствуют скорейшему завершению проверки. Если же банк не разрешает провести операцию после всех предоставленных данных, следует запросить официальный ответ в письменной форме.

С начала года участились случаи блокировки банковских карт и счетов у граждан, что ранее отмечалось и на других информационных ресурсах.

По сообщениям, речь идёт о значительном количестве подобных ограничительных мер. Это объясняется ужесточением контроля за денежными переводами и повышенными требованиями к прозрачности финансовых операций.