Что меняют в законах региона: в ЗакСе раскрыли главные подробности
Опубликовано: 3 ноября 2025 12:17
Что меняют в законах региона: в ЗакСе раскрыли главные подробности
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Средства маткапитала можно потратить на спортивные секции.

В Санкт-Петербурге с ноября расширили назначение областного материнского капитала. Теперь при наличии трёх и более детей семьи могут использовать сумму на оплату кружков и спортивных секций для ребёнка. Об этом заявил председатель городского парламента Александр Бельский.

В числе новых мер социальной поддержки в регионе появились дополнительные льготы для участников военный действий и граждан, оказывающих помощь вооружённым силам страны.

Также учащиеся школ и вузов, которые потеряли родителей во время получения образования, смогут воспользоваться бесплатной юридической поддержкой.

Такая услуга позволит без затрат оформить права на родительское имущество. Эта мера охватывает детей-сирот города.

Жители Петербурга, пострадавшие от радиационного воздействия при аварии на предприятии «Маяк» в 1957 году и из-за сброса отходов в реку Теча, с ноября получат приоритет при обращении к руководителям административных органов.

Для них вводится внеочередной порядок записи на приём.

Ранее стало известно, что в России начал работать закон, который устанавливает допустимое число сим-карт на одного человека и предусматривает их блокировку при превышении лимита.

Юлия Аликова
Город
