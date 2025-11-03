Что меняют в законах региона: в ЗакСе раскрыли главные подробности

В Санкт-Петербурге с ноября расширили назначение областного материнского капитала. Теперь при наличии трёх и более детей семьи могут использовать сумму на оплату кружков и спортивных секций для ребёнка. Об этом заявил председатель городского парламента Александр Бельский.
В числе новых мер социальной поддержки в регионе появились дополнительные льготы для участников военный действий и граждан, оказывающих помощь вооружённым силам страны.
Также учащиеся школ и вузов, которые потеряли родителей во время получения образования, смогут воспользоваться бесплатной юридической поддержкой.
Такая услуга позволит без затрат оформить права на родительское имущество. Эта мера охватывает детей-сирот города.
Жители Петербурга, пострадавшие от радиационного воздействия при аварии на предприятии «Маяк» в 1957 году и из-за сброса отходов в реку Теча, с ноября получат приоритет при обращении к руководителям административных органов.
Для них вводится внеочередной порядок записи на приём.
