В петербургских «хрущевках»﻿ были отдельные комнаты для тещи: зачем на самом деле их строили

Люди сами придумали назначение этих помещений.

Советская архитектура подарила миру немало интересных, а порой и весьма нестандартных решений.

Одно из таких — загадочная «тещина комната», миниатюрное помещение без окон, которое в свое время выполняло множество функций, от банальной кладовки до весьма неожиданных назначений.

«Комната без окон»: Как советские планировки решали проблему дефицита пространства

Название «тещина комната» родилось из народного юмора. Существовало мнение, что такое помещение предназначалось для внезапно решившей погостить тещи, дабы ограничить ее присутствие.

В реальности же, эти комнаты официально проектировались как кладовки или гардеробные.

В условиях дефицита пространства в хрущевках и брежневках, где места для полноценных шкафов катастрофически не хватало, кладовые становились настоящим спасением.

В них хранили «верхнюю одежду, старую мебель, книги, заготовки на зиму и даже бытовую технику».

От мастерской до тайного бара: Неожиданное назначение «комнаты без окон»

Функционал «тещины комнаты» был удивительно широк. В некоторых семьях, где места было особенно мало, из кладовки устраивали «детскую комнату для новорожденных, чтобы малыш спал в тишине».

Для творческих натур она превращалась в «мастерскую или мини-библиотеку».

А некоторые находили и более нетрадиционные способы использования: «иногда в тещиной комнате устраивали тайный курительный уголок или даже домашний бар».

От кладовки до лаунж-зоны: Новая жизнь старых «тещины комнат»

С появлением новых, более просторных планировок и встроенных шкафов, необходимость в отдельных кладовках отпала. Однако, любители функциональных решений до сих пор находят в таких помещениях массу плюсов.

Сегодня многие владельцы квартир в старом фонде переоборудуют старые кладовые в мини-офисы, гардеробные или даже уютные лаунж-зоны.

Несмотря на переосмысление их назначения, название «тещина комната» прочно вошло в народную память, напоминая о времени, когда даже скромное помещение играло важную роль в быту.