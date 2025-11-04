Городовой / Город / Ноябрь не сдаётся: 5 ноября Петербург подберётся к температурному рекорду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сладкие яблоки в петербургском магазине выдает одна деталь: запомните и не нарветесь на кислятину Город
Не парадная, а дворовая: фасаду Дворца бракосочетания № 1 вернут прежнюю красоту Город
«Выводят токсины и укрепляют иммунитет»: как работает магия напитков против вирусов Общество
Не август, а ноябрь: Роскачество советует, когда безопаснее всего покупать арбузы и дыни Город
Что меняют в законах региона: в ЗакСе раскрыли главные подробности Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Ноябрь не сдаётся: 5 ноября Петербург подберётся к температурному рекорду

Опубликовано: 4 ноября 2025 05:03
Ноябрь не сдаётся: 5 ноября Петербург подберётся к температурному рекорду
Ноябрь не сдаётся: 5 ноября Петербург подберётся к температурному рекорду
Городовой ру

В День народного единства дождь немного отступит от Петербурга.

На погоду в Петербурге сегодня повлияет гребень антициклона, что приведёт к появлению прояснений на небе и остановит осадки. Такую информацию озвучил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Атмосферное давление будет постепенно расти и достигнет 762 миллиметров ртутного столба, этот показатель немного превышает средние значения для данного времени года.

В течение дня температура воздуха в Петербурге поднимется до значений от +7 до +9 градусов. В Ленинградской области ожидается от +5 до +10 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 метров в секунду.

Завтра, 5 ноября, прогнозируются кратковременные дожди, а дневная температура может достичь значений, близких к рекордным, — от +11 до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что в День народного единства местами по городу также пройдут осадки. Существенного ухудшения погодной обстановки не ожидается.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью