Ноябрь не сдаётся: 5 ноября Петербург подберётся к температурному рекорду

На погоду в Петербурге сегодня повлияет гребень антициклона, что приведёт к появлению прояснений на небе и остановит осадки. Такую информацию озвучил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Атмосферное давление будет постепенно расти и достигнет 762 миллиметров ртутного столба, этот показатель немного превышает средние значения для данного времени года.
В течение дня температура воздуха в Петербурге поднимется до значений от +7 до +9 градусов. В Ленинградской области ожидается от +5 до +10 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 метров в секунду.
Завтра, 5 ноября, прогнозируются кратковременные дожди, а дневная температура может достичь значений, близких к рекордным, — от +11 до +13 градусов.
Ранее сообщалось, что в День народного единства местами по городу также пройдут осадки. Существенного ухудшения погодной обстановки не ожидается.