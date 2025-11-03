Мечта на четырёх колёсах: петербуржцам придётся копить на иномарку больше года

Жители Санкт-Петербурга, имея средний доход в 87,1 тысячи рублей ежемесячно, могут собрать необходимую сумму на покупку Lada Granta за 7,2 месяца.
К такому выводу пришли специалисты компании «Авито» в ходе проведённого анализа.
Приобретение иномарки требует гораздо большего времени на накопление средств — свыше года.
В частности, чтобы собрать деньги на кроссовер Hyundai Creta, который стоит примерно 1,8 миллиона рублей, потребуется откладывать чуть более 20 тысяч в месяц.
Toyota Camry с пробегом, продающаяся за 2,85 миллиона рублей, обойдётся жителю города примерно в 30,4 тысячи от зарплаты.
В целом по России средний предлагаемый заработок составляет 82,1 тысячи рублей. Это значит, что на покупку Lada Granta, ценник которой в среднем равен 689 тысячам рублей, понадобится 8,4 ежемесячных дохода.
Покупка Hyundai Creta будет возможна после почти 22 месяцев накоплений, а приобретение Toyota Camry после 34,7 заработных плат.
Эксперты подчеркнули, что эти значения могут значительно различаться в зависимости от региона. Здесь всё зависит как от уровня заработных плат, так и от рыночных цен на автомобили.
В ряде областей страны сроки накопления на автомобиль существенно выше или ниже, чем в среднем по стране.
С начала текущего года в Северной столице зарегистрировано 133 тысячи подержанных автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.
Самой популярной маркой среди приобретённых машин продолжает оставаться LADA. В тройке лидеров также находятся бренды KIA и Volkswagen.
Ранее сообщалось, что коэффициент для расчёта утилизационного сбора останется льготным для транспортных средств, которые составляют свыше 80% автопарка России. Это решение призвано поддержать рынок легковых машин в стране.