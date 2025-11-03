Мечта на четырёх колёсах: петербуржцам придётся копить на иномарку больше года

Новости по теме

Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр

Этот белорусский автомобиль оказался ближе к сердцу россиян, чем «Москвичи» и некоторые LADA

«Скучный и пресный», но шансы есть: как оценили Lada Azimut иностранцы

Гидроусилитель хрустит, а руль живет своей жизнью: у тысяч LADA обнаружен дефект — от Granta до Niva

LADA Niva Sport: стоит ли брать внедорожник за 1,7 млн или лучше переплатить за иномарку?

