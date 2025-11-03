Городовой / Город / Мечта на четырёх колёсах: петербуржцам придётся копить на иномарку больше года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
То, что скрывает Лахта-центр от туристов, заставит вас отказаться от билета Город
Под Невским — целый город, который вы не видели: тайные подвалы Елисеевых Город
Ночь без разводов: с 4 на 5 ноября в Петербурге мосты останутся сведёнными Город
Даже гнев небес не разрушил её прихоть: история Большого каприза Екатерины II Город
Швырнул пса в стену — теперь под арестом: петербуржцу дадут время подумать над своим поступком за решеткой Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Мечта на четырёх колёсах: петербуржцам придётся копить на иномарку больше года

Опубликовано: 3 ноября 2025 12:25
Мечта на четырёх колёсах: петербуржцам придётся копить на иномарку больше года
Мечта на четырёх колёсах: петербуржцам придётся копить на иномарку больше года
Городовой ру

В Санкт-Петербурге с начала 2025 года зарегистрировали 133 тысячи подержанных автомобилей, что на 5% ниже показателя за тот же период прошлого года.

Жители Санкт-Петербурга, имея средний доход в 87,1 тысячи рублей ежемесячно, могут собрать необходимую сумму на покупку Lada Granta за 7,2 месяца.

К такому выводу пришли специалисты компании «Авито» в ходе проведённого анализа.

Приобретение иномарки требует гораздо большего времени на накопление средств — свыше года.

В частности, чтобы собрать деньги на кроссовер Hyundai Creta, который стоит примерно 1,8 миллиона рублей, потребуется откладывать чуть более 20 тысяч в месяц.

Toyota Camry с пробегом, продающаяся за 2,85 миллиона рублей, обойдётся жителю города примерно в 30,4 тысячи от зарплаты.

В целом по России средний предлагаемый заработок составляет 82,1 тысячи рублей. Это значит, что на покупку Lada Granta, ценник которой в среднем равен 689 тысячам рублей, понадобится 8,4 ежемесячных дохода.

Покупка Hyundai Creta будет возможна после почти 22 месяцев накоплений, а приобретение Toyota Camry после 34,7 заработных плат.

Эксперты подчеркнули, что эти значения могут значительно различаться в зависимости от региона. Здесь всё зависит как от уровня заработных плат, так и от рыночных цен на автомобили.

В ряде областей страны сроки накопления на автомобиль существенно выше или ниже, чем в среднем по стране.

С начала текущего года в Северной столице зарегистрировано 133 тысячи подержанных автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

Самой популярной маркой среди приобретённых машин продолжает оставаться LADA. В тройке лидеров также находятся бренды KIA и Volkswagen.

Ранее сообщалось, что коэффициент для расчёта утилизационного сбора останется льготным для транспортных средств, которые составляют свыше 80% автопарка России. Это решение призвано поддержать рынок легковых машин в стране.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью