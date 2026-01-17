Городовой / Полезное / Что над готовит Конь грядущий? Чем 2026-й отличается энергетически от прошлого года
Что над готовит Конь грядущий? Чем 2026-й отличается энергетически от прошлого года

Огненная Красная Лошадь
Эксперт по китайской астрологии Маргарита Богатова рассказала «Городовому» об энергетическом смысле наступающего 2026 года, который наступит 29 января и будет проходить под покровительством Огненной Лошади.

«Китайский Новый год — важная энергетическая точка, поскольку он привязан к лунному и солнечному циклам, то есть больше в ритме с природой, чем календарный», — поясняет автор книг по китайской астрологии и феншуй.

Его энергетика тесно связана с положением Юпитера, самой крупной планеты, которую в Китае называют Князем Года. Если предыдущий год Змеи был связан с переменами и поиском ориентиров, то год Лошади принесёт другую динамику.

«Лошадь — это про общение, яркость и одиозные заявления. Мы увидим много мощных стартов, головокружительных разворотов сюжетов, впечатляющих слов и технологий», — говорит Богатова.

Этот год может дать шанс на неожиданный успех — сделать «ход конём» и выйти в дамки. Особенно повезёт тем, кто родился в годы, заканчивающиеся на 6, 7 и 9 (например, 1976, 1987 или 1999). Также Лошадь усилит романтические и чувственные вибрации в обществе.

