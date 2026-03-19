Что посмотреть в Мраморном дворце Санкт-Петербурга?

В Мраморном дворце Санкт-Петербурга можно увидеть как роскошные исторические интерьеры, так и современные выставки.

Мраморный дворец в Санкт-Петербурге — уникальный памятник архитектуры, который стал символом роскоши и благодарности императрицы Екатерины II. Построенный в конце XVIII века, он до сих пор поражает своей изысканностью и масштабностью. Сегодня это филиал Русского музея, где можно увидеть не только исторические интерьеры, но и современные выставки.

История создания

Дворец возводили с 1768 по 1785 год по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди. Екатерина II заказала постройку в качестве подарка своему фавориту Григорию Орлову за помощь в дворцовом перевороте 1762 года, который позволил ей взойти на престол. В фундамент дворца при закладке в 1769 году поместили мраморный ящик с золотыми монетами.

Строительство длилось 17 лет, и Орлов не дожил до его окончания — он умер в 1783 году. После смерти фаворита Екатерина выкупила дворец у его наследников и в 1796 году преподнесла его в качестве свадебного подарка своему внуку Константину Павловичу.

Архитектура и интерьеры

Мраморный дворец — первое в Санкт-Петербурге здание, фасады которого облицованы натуральным камнем — гранитом и мрамором. Отсюда и его название (первоначально его называли «Мраморным домом»). Для отделки использовали 32 сорта мрамора, который привозили из Италии, с Урала, с Алтая, с берегов Ладоги и Онежского озера.

Фасад выполнен в стиле раннего классицизма с элементами барокко. Первый этаж облицован тёмно-красным гранитом, второй и третий — светло-серым гранитом. Коринфский ордер объединяет второй и третий этажи с помощью пилястр и трёхчетвертных колонн из розового тивдийского мрамора. На аттике установлена башенка с часами, по бокам от неё — скульптуры «Верность» и «Щедрость» работы Ф. И. Шубина.

Главный зал — Мраморный — поражает разнообразием оттенков камня. Стены облицованы разными видами мрамора и лазуритом, потолок украшает плафон «Свадьба Психеи и Купидона» работы Стефано Торелли. По периметру зала расположены 14 барельефов на тему «Жертвоприношений» работы Федота Шубина и Антонио Валли, а также два барельефа М. Козловского: «Возвращение Регула в Карфаген» и «Камилл избавляет Рим от галлов».

Парадная лестница — ещё один шедевр интерьера. Её отделка выполнена из различных сортов цветного мрамора, а в нишах между первым и вторым этажами установлены четыре мраморные статуи, олицетворяющие время суток: Ночь, Утро, Полдень и Вечер. На стене напротив входа размещён мраморный рельеф с портретом архитектора А. Ринальди — единственный сохранившийся его портрет.

Современность

В 1991 году Мраморный дворец передали Русскому музею. Сегодня здесь можно увидеть постоянные экспозиции, посвящённые великому князю Константину Романову, коллекции искусства XIX–XX веков и работы современных художников, а также временные выставки. Во внутреннем дворике установлена конная статуя императора Александра III работы П. Трубецкого.

Адрес: Дворцовая набережная, 6 (Миллионная улица, 5/1).

Режим работы: пн., ср., чт., пт., сб., вс. 10:00–18:00, вторник — выходной.

