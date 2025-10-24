Городовой / Общество / Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Узкие дорожки и древний каменный узор: загадка лабиринта на острове Крутояр в Ленобласти Общество
«Под старинной трубой»: как 100 лет истории уместились в одном кошельке в земле Петербурга Город
«Генератор случайных чисел» в нумерации: почему квартиры в Петербурге живут своей жизнью Город
Казна не простила: в Петербурге арестован директор «Невского РЖА» по делу о махинациях с бюджетными средствами Общество
От Гераклов в звериных шкурах до викингов: что за необычные жители фасада дома Англареса в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века

Опубликовано: 24 октября 2025 21:18
Раскопки
Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века
Городовой ру

В Санкт-Петербурге археологи обнаружили фрагменты водоотведения и частокола из древнего Ниена. Они пополнят коллекцию городского Музея археологии.

Археологи обнаружили фрагменты сооружений, которые некогда были связаны с системой отвода воды старого города Ниен.

Исследователям удалось также выявить остатки древней ограды, выполненной в виде частокола. Оба артефакта проливают свет на инфраструктуру населённого пункта, находившегося рядом с устьем Охты.

Планируется, что эти материалы пополнят коллекцию Музея археологии Санкт-Петербурга и будут представлены широкой публике.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».