Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века
Опубликовано: 24 октября 2025 21:18
В Санкт-Петербурге археологи обнаружили фрагменты водоотведения и частокола из древнего Ниена. Они пополнят коллекцию городского Музея археологии.
Археологи обнаружили фрагменты сооружений, которые некогда были связаны с системой отвода воды старого города Ниен.
Исследователям удалось также выявить остатки древней ограды, выполненной в виде частокола. Оба артефакта проливают свет на инфраструктуру населённого пункта, находившегося рядом с устьем Охты.
Планируется, что эти материалы пополнят коллекцию Музея археологии Санкт-Петербурга и будут представлены широкой публике.
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой
».