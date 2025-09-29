Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы

Хурма — один из самых противоречивых фруктов на прилавках. Она может быть сладкой и нежной, а может вязать рот так, что сводит скулы. Чтобы не ошибиться, нужно знать, какие сорта бывают и как правильно определять спелость.
Почему хурма вяжет?
Виноваты танины — вещества, которые делают вкус терпким, словно чайный настой. В небольших количествах они полезны, особенно для щитовидной железы. Но именно они портят удовольствие от недозрелой хурмы.
Вяжущая и невяжущая
Хурма условно делится на две группы.
-
Невяжущие сорта (например, королёк, «хиакуме») — круглые, хрустящие и сладкие. Даже спелые они остаются плотными.
-
Вяжущие сорта (например, «хачия») — конической формы. Вяжущий вкус уходит только при полной мягкости плода, что делает транспортировку сложной.
-
Есть и промежуточные варианты, как «шоколадная» хурма («занджи-мару»): терпкая, пока не созреет до коричневого оттенка.
Отдельно стоит «шарон» из Израиля и испанский «rojo brillante» («красный бриллиант»). Эти сорта тоже вяжущие по природе, но перед продажей проходят обработку углекислым газом и становятся сладкими даже в твёрдом виде, отмечает Роскачество.
Как выбрать хурму в магазине?
-
Форма и сорт. Круглые и приплюснутые — чаще сладкие и безопасные для покупки.
-
Цвет. Спелая хурма ярко-оранжевая или коричневая (для шоколадных сортов). Зеленоватые пятна говорят о незрелости.
-
Поверхность. Без трещин и повреждений. Допустимы лишь тонкие тёмные полоски — они как раз знак зрелости.
-
Мягкость. Слишком твёрдая — недозревшая, чрезмерно мягкая — переспелая. Лучший вариант — упругая, но чуть проминающаяся.
-
Листочки. Высохшие и слегка приподнятые, с коричневым оттенком под ними.
Как убрать терпкость дома?
-
Дать полежать при комнатной температуре.
-
Положить в пакет с яблоком или бананом — этилен ускорит дозревание.
-
Заморозить или, наоборот, на короткое время окунуть в кипяток.
-
Но имейте в виду: длительное вымачивание вымывает витамины.
Чем полезна хурма?
Хурма богата бета-каротином, йодом, витамином С и клетчаткой. Она помогает выводить токсины, снижает риск атеросклероза, полезна при заболеваниях щитовидной железы и сердца, обладает мягким мочегонным эффектом. Её рекомендуют даже курильщикам — для восполнения дефицита витаминов.
Когда стоит быть осторожнее?
Людям с диабетом и проблемами поджелудочной хурму нужно ограничить: сахаров в ней около 25%, а танины могут усиливать нагрузку на ЖКТ.