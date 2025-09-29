Городовой / Общество / Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы

Опубликовано: 29 сентября 2025 00:00
хурма
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы
Фото: Городовой.ру

В овощных страны уже стартовал сезон королька.

Хурма — один из самых противоречивых фруктов на прилавках. Она может быть сладкой и нежной, а может вязать рот так, что сводит скулы. Чтобы не ошибиться, нужно знать, какие сорта бывают и как правильно определять спелость.

Почему хурма вяжет?

Виноваты танины — вещества, которые делают вкус терпким, словно чайный настой. В небольших количествах они полезны, особенно для щитовидной железы. Но именно они портят удовольствие от недозрелой хурмы.

Вяжущая и невяжущая

Хурма условно делится на две группы.

  • Невяжущие сорта (например, королёк, «хиакуме») — круглые, хрустящие и сладкие. Даже спелые они остаются плотными.

  • Вяжущие сорта (например, «хачия») — конической формы. Вяжущий вкус уходит только при полной мягкости плода, что делает транспортировку сложной.

  • Есть и промежуточные варианты, как «шоколадная» хурма («занджи-мару»): терпкая, пока не созреет до коричневого оттенка.

Отдельно стоит «шарон» из Израиля и испанский «rojo brillante» («красный бриллиант»). Эти сорта тоже вяжущие по природе, но перед продажей проходят обработку углекислым газом и становятся сладкими даже в твёрдом виде, отмечает Роскачество.

Как выбрать хурму в магазине?

  1. Форма и сорт. Круглые и приплюснутые — чаще сладкие и безопасные для покупки.

  2. Цвет. Спелая хурма ярко-оранжевая или коричневая (для шоколадных сортов). Зеленоватые пятна говорят о незрелости.

  3. Поверхность. Без трещин и повреждений. Допустимы лишь тонкие тёмные полоски — они как раз знак зрелости.

  4. Мягкость. Слишком твёрдая — недозревшая, чрезмерно мягкая — переспелая. Лучший вариант — упругая, но чуть проминающаяся.

  5. Листочки. Высохшие и слегка приподнятые, с коричневым оттенком под ними.

Как убрать терпкость дома?

  • Дать полежать при комнатной температуре.

  • Положить в пакет с яблоком или бананом — этилен ускорит дозревание.

  • Заморозить или, наоборот, на короткое время окунуть в кипяток.

  • Но имейте в виду: длительное вымачивание вымывает витамины.

Чем полезна хурма?

Хурма богата бета-каротином, йодом, витамином С и клетчаткой. Она помогает выводить токсины, снижает риск атеросклероза, полезна при заболеваниях щитовидной железы и сердца, обладает мягким мочегонным эффектом. Её рекомендуют даже курильщикам — для восполнения дефицита витаминов.

Когда стоит быть осторожнее?

Людям с диабетом и проблемами поджелудочной хурму нужно ограничить: сахаров в ней около 25%, а танины могут усиливать нагрузку на ЖКТ.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
