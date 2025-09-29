Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы

В овощных страны уже стартовал сезон королька.

Хурма — один из самых противоречивых фруктов на прилавках. Она может быть сладкой и нежной, а может вязать рот так, что сводит скулы. Чтобы не ошибиться, нужно знать, какие сорта бывают и как правильно определять спелость.

Почему хурма вяжет?

Виноваты танины — вещества, которые делают вкус терпким, словно чайный настой. В небольших количествах они полезны, особенно для щитовидной железы. Но именно они портят удовольствие от недозрелой хурмы.

Вяжущая и невяжущая

Хурма условно делится на две группы.

Невяжущие сорта (например, королёк, «хиакуме») — круглые, хрустящие и сладкие. Даже спелые они остаются плотными.

Вяжущие сорта (например, «хачия») — конической формы. Вяжущий вкус уходит только при полной мягкости плода, что делает транспортировку сложной.

Есть и промежуточные варианты, как «шоколадная» хурма («занджи-мару»): терпкая, пока не созреет до коричневого оттенка.

Отдельно стоит «шарон» из Израиля и испанский «rojo brillante» («красный бриллиант»). Эти сорта тоже вяжущие по природе, но перед продажей проходят обработку углекислым газом и становятся сладкими даже в твёрдом виде, отмечает Роскачество.

Как выбрать хурму в магазине?

Форма и сорт. Круглые и приплюснутые — чаще сладкие и безопасные для покупки. Цвет. Спелая хурма ярко-оранжевая или коричневая (для шоколадных сортов). Зеленоватые пятна говорят о незрелости. Поверхность. Без трещин и повреждений. Допустимы лишь тонкие тёмные полоски — они как раз знак зрелости. Мягкость. Слишком твёрдая — недозревшая, чрезмерно мягкая — переспелая. Лучший вариант — упругая, но чуть проминающаяся. Листочки. Высохшие и слегка приподнятые, с коричневым оттенком под ними.

Как убрать терпкость дома?

Дать полежать при комнатной температуре.

Положить в пакет с яблоком или бананом — этилен ускорит дозревание.

Заморозить или, наоборот, на короткое время окунуть в кипяток.

Но имейте в виду: длительное вымачивание вымывает витамины.

Чем полезна хурма?

Хурма богата бета-каротином, йодом, витамином С и клетчаткой. Она помогает выводить токсины, снижает риск атеросклероза, полезна при заболеваниях щитовидной железы и сердца, обладает мягким мочегонным эффектом. Её рекомендуют даже курильщикам — для восполнения дефицита витаминов.

Когда стоит быть осторожнее?

Людям с диабетом и проблемами поджелудочной хурму нужно ограничить: сахаров в ней около 25%, а танины могут усиливать нагрузку на ЖКТ.