Чудеса ярмарки: как в Петербурге за праздники исчезло 50 тонн угощений и сувениров
Чудеса ярмарки: как в Петербурге за праздники исчезло 50 тонн угощений и сувениров

Опубликовано: 15 января 2026 11:13
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Чудеса ярмарки: как в Петербурге за праздники исчезло 50 тонн угощений и сувениров
Городовой ру

Продукцию продемонстрировали представители 20 регионов России.

Завершился юбилейный двадцатый сезон Рождественской ярмарки, которая в этом году отличилась значительными результатами: реализовано 50 тонн продукции. Ярмарка работала с 13 декабря на Манежной, Московской и Дворцовой площадях, где свои товары представили 136 павильонов. В мероприятии приняли участие производители из 20 регионов России, включая Москву, Великий Новгород, Дагестан и Приморский край.

Мероприятие посетило значительно больше горожан и гостей по сравнению с прошлыми годами — за пять лет количество гостей выросло почти вдвое. Среди развлечений наибольшую популярность получила горка на Дворцовой площади — ею воспользовались 200 тысяч участников праздничной программы. Интерес к двухъярусной паровой карусели проявили более 86 тысяч человек.

Детский паровозик совершил поездки с 53 тысячами маленьких гостей ярмарки. Ледовая площадка привлекла 15 тысяч любителей катания — эта цифра на 36% превышает прошлогодний результат. Кроме того, особое внимание уделялось ремесленным мастер-классам и экскурсиям — их посетили свыше девяти тысяч школьников и воспитанников социальных учреждений.

Итоги подвёл губернатор города Александр Беглов, который отметил значимость мероприятия:

«Рождественская ярмарка стала доброй петербургской традицией. С каждым годом её посещает всё больше жителей и гостей города. Здесь они могут в полной мере ощутить атмосферу новогоднего Петербурга, купить подарки и сувениры. Важно, что на ярмарке представлены товары именно отечественных производителей и ремесленников. Планируем и дальше развивать такой формат, задействуя новые площадки», — подчеркнул глава города.

Организаторы уверены, что подобная платформа способствует развитию малого бизнеса и поддержке российских мастеров. В дальнейшем ожидается расширение формата ярмарки и увеличение числа площадок для её проведения.

Юлия Аликова
