Городовой / Общество / Чудо-чистящее или химическая угроза? Проверка вскрыла правду о меламиновых губках, которую не напишут на маркетплейсах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если шалит геолокация: как не потеряться в дороге без интернета (актуальный гайд) Общество
Вовсе не отшельница: Агафья Лыкова уже давно не одинока Общество
С макарошками? Нет, с пюрешкой: чем кормят в столовой на Невском заводе Общество
Демографический кризис или нет? Зумеры массово теряют интерес к сексу Общество
В дореволюционном Петербурге был свой умный дом: эти технологии и сейчас вызывают удивление Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Чудо-чистящее или химическая угроза? Проверка вскрыла правду о меламиновых губках, которую не напишут на маркетплейсах

Опубликовано: 12 октября 2025 11:00
меламиновая губка
Чудо-чистящее или химическая угроза? Проверка вскрыла правду о меламиновых губках, которую не напишут на маркетплейсах
Фото: Городовой.ру

Оттирают почти все, но какой ценой?

В рекламе меламиновые губки выглядят почти магией — стирают чернила, краску, застарелый жир. «Без химии и усилий!» — уверяют продавцы. Но если убрать рекламный блеск, остаётся обычная химия, и не самая безобидная.

Меламиновая губка — это не поролон, а вспенённая смола, созданная из меламина с добавлением аммиака и растворителей, отмечает программа «НашПотребНадзор». Когда-то её использовали в строительстве — для тепло- и шумоизоляции. А потом заметили: она действует как ультратонкая наждачка, вычищая грязь из мельчайших складок. Так губка перекочевала из промышленности в быт.

Да, на сухих поверхностях она работает почти идеально — оттирает маркер с пластика, пятна с подошвы кроссовок, серый налёт с подоконника. Но её «чудо-эффект» заканчивается там, где начинается жир. С нагаром, радиатором или противнем губка справляется хуже обычной поролоновой — просто стирается в крошку.

Главный вопрос — безопасность. Меламин содержит формальдегид и нонифенол, а значит, при нагреве или контакте с пищей может выделять вредные вещества. В лабораториях напоминают: меламин сам по себе слаботоксичен, но на горячей посуде и без перчаток пользоваться такими губками не стоит. При регулярном контакте частицы могут раздражать кожу и дыхательные пути.

Специалисты советуют ограничить её применение: чистить раковины, выключатели, стены, пластик — да. Посуду, фрукты или микроволновку — нет. Чудо-эффект меламиновой губки — просто физика, не магия. Она не растворяет грязь, а стирает её вместе с поверхностным слоем. Поэтому результат красивый, но недолгий.

И если реклама обещает идеальную чистоту без усилий — стоит помнить: настоящие чудеса в уборке, как и в жизни, редко бывают бесплатными.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще