Чудо-чистящее или химическая угроза? Проверка вскрыла правду о меламиновых губках, которую не напишут на маркетплейсах

В рекламе меламиновые губки выглядят почти магией — стирают чернила, краску, застарелый жир. «Без химии и усилий!» — уверяют продавцы. Но если убрать рекламный блеск, остаётся обычная химия, и не самая безобидная.
Меламиновая губка — это не поролон, а вспенённая смола, созданная из меламина с добавлением аммиака и растворителей, отмечает программа «НашПотребНадзор». Когда-то её использовали в строительстве — для тепло- и шумоизоляции. А потом заметили: она действует как ультратонкая наждачка, вычищая грязь из мельчайших складок. Так губка перекочевала из промышленности в быт.
Да, на сухих поверхностях она работает почти идеально — оттирает маркер с пластика, пятна с подошвы кроссовок, серый налёт с подоконника. Но её «чудо-эффект» заканчивается там, где начинается жир. С нагаром, радиатором или противнем губка справляется хуже обычной поролоновой — просто стирается в крошку.
Главный вопрос — безопасность. Меламин содержит формальдегид и нонифенол, а значит, при нагреве или контакте с пищей может выделять вредные вещества. В лабораториях напоминают: меламин сам по себе слаботоксичен, но на горячей посуде и без перчаток пользоваться такими губками не стоит. При регулярном контакте частицы могут раздражать кожу и дыхательные пути.
Специалисты советуют ограничить её применение: чистить раковины, выключатели, стены, пластик — да. Посуду, фрукты или микроволновку — нет. Чудо-эффект меламиновой губки — просто физика, не магия. Она не растворяет грязь, а стирает её вместе с поверхностным слоем. Поэтому результат красивый, но недолгий.
И если реклама обещает идеальную чистоту без усилий — стоит помнить: настоящие чудеса в уборке, как и в жизни, редко бывают бесплатными.