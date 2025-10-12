В дореволюционном Петербурге был свой умный дом: эти технологии и сейчас вызывают удивление

В Северной стоилце уже сто лет назад придумали комфорт класса люкс

Пока мир только учился пользоваться электричеством, в Петербурге уже строили дома с инженерией, которой позавидовали бы современные девелоперы. Одно из таких зданий стоит до сих пор — дом на Каменноостровском проспекте, 73–75.

Его называли иначе — дом третьего петроградского товарищества для устройства постоянных квартир. По сути, это и был первый «умный дом» дореволюционного времени.

От деревни до элитного квартала

До 1903 года Петроградская сторона представляла собой тихие окраины с огородами и деревянными домами. Всё изменил Троицкий мост — он связал остров с центром, и сюда хлынули предприниматели, архитекторы и обеспеченные горожане. Появился новый символ успеха — собственная квартира на Петроградке.

Инженерное чудо эпохи Николая II

Дом на Каменноостровском проспекте возвели всего за год — с 1913 по 1914. Шестиэтажный гигант с двором-курдонёром и фасадом из розового гранита выглядел как настоящий дворец для состоятельных жильцов. Но главное — не внешность, а начинка.

В подвале стояла центральная пылеудаляющая система: огромный швейцарский пылесос, от которого по всему дому шли трубы с «розетками» для шлангов. Включался он из подвала или дистанционно — в начале XX века это выглядело фантастикой.

Кроме того, дом имел собственную электроподстанцию, телефонный коммутатор, котельную с горячей водой, встроенные гаражи и комнаты для шофёров в мансарде. Были даже лифты — не только в парадных, но и на черных лестницах. Для жильцов предусматривалась прачечная и система отопления с круглосуточной подачей тепла.

Цена роскоши и судьба дома

Квартиры стоили дорого: самая скромная — 10 400 рублей, что по нынешним меркам около 13 миллионов. При зарплате рабочего в 37 рублей на такую квартиру пришлось бы копить почти полвека. Неудивительно, что дом населяли представители высшего слоя — инженеры, юристы, купцы.

После революции просторные апартаменты поделили на коммуналки, а в 1950-х пристроили новые корпуса. Но даже спустя сто лет дом сохранил статус одного из самых технологичных зданий Петербурга — с лифтами, каминами, лепниной и тем самым духом времени, когда комфорт считался признаком прогресса, а не роскоши.

Сегодня здесь снова продаются квартиры — с видами на Каменноостровский проспект и Лопухинский сад. Ирония судьбы в том, что спустя век дом остаётся тем же самым: элитным, продуманным и чуть впереди своего времени.