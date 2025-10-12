Городовой / Общество / Ограничений почти нет: что положено бесплатно по полису ОМС в 2025-м и 2026-м годах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если шалит геолокация: как не потеряться в дороге без интернета (актуальный гайд) Общество
Вовсе не отшельница: Агафья Лыкова уже давно не одинока Общество
С макарошками? Нет, с пюрешкой: чем кормят в столовой на Невском заводе Общество
Демографический кризис или нет? Зумеры массово теряют интерес к сексу Общество
В дореволюционном Петербурге был свой умный дом: эти технологии и сейчас вызывают удивление Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Ограничений почти нет: что положено бесплатно по полису ОМС в 2025-м и 2026-м годах

Опубликовано: 12 октября 2025 12:00
стационар
Ограничений почти нет: что положено бесплатно по полису ОМС в 2025-м и 2026-м годах
Фото: Городовой.ру

Многие не знают и идут в платные клиники.

Каждый год правила программы обязательного медицинского страхования немного обновляются. В 2025-м и грядущем 26-м перечень бесплатных услуг по ОМС остался широким, но сроки ожидания и порядок получения помощи стали строже.

Что входит в бесплатную медпомощь

По полису ОМС гражданам предоставляют:

  • первичную медико-санитарную помощь (поликлиники, вызов врача на дом);
  • скорую помощь;
  • специализированную помощь, включая стационарное лечение;
  • высокотехнологичную помощь (операции, импланты, сложные вмешательства);
  • паллиативную помощь и реабилитацию.

В каких случаях и как быстро обязаны принять

  • При экстренных состояниях помощь оказывают сразу, без документов.
  • «Скорая» должна приехать в течение 20 минут после вызова (регион может установить поправку на расстояния и погоду).
  • Первичная неотложная помощь — не дольше 2 часов с момента обращения.
  • Терапевт или педиатр — в течение суток.
  • Онкология: постановка на диспансерный учёт — до 3 рабочих дней после диагноза, обследования — до 7.
  • Консультации узких специалистов и диагностика (КТ, МРТ, анализы) — до 14 дней, а при подозрении на рак — до 3.
  • Госпитализация по направлению — не позднее чем через 14 рабочих дней, для онкопациентов — через 7.

Где оказывают помощь

По программе можно лечиться:

  • вне медорганизации (например, скорая на вызове),
  • в амбулаторных условиях, включая визиты врача на дом,
  • в дневном стационаре,
  • в круглосуточном стационаре.

Качество и контроль

Минздрав оценивает медпомощь по критериям своевременности, точности диагноза, правильности лечения и результату. При нарушении сроков или отказе в приёме можно обратиться в свою страховую компанию — она обязана защитить права пациента и потребовать разбирательства, следует из Постановления правительства №1940.

Главное помнить: полис ОМС покрывает не только лечение и обследования, но и реабилитацию, паллиативную помощь и высокотехнологичные операции. А качество и доступность этих услуг регулируются законом — бесплатно, но с контролем и в установленные сроки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».