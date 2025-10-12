Ограничений почти нет: что положено бесплатно по полису ОМС в 2025-м и 2026-м годах

Каждый год правила программы обязательного медицинского страхования немного обновляются. В 2025-м и грядущем 26-м перечень бесплатных услуг по ОМС остался широким, но сроки ожидания и порядок получения помощи стали строже.
Что входит в бесплатную медпомощь
По полису ОМС гражданам предоставляют:
- первичную медико-санитарную помощь (поликлиники, вызов врача на дом);
- скорую помощь;
- специализированную помощь, включая стационарное лечение;
- высокотехнологичную помощь (операции, импланты, сложные вмешательства);
- паллиативную помощь и реабилитацию.
В каких случаях и как быстро обязаны принять
- При экстренных состояниях помощь оказывают сразу, без документов.
- «Скорая» должна приехать в течение 20 минут после вызова (регион может установить поправку на расстояния и погоду).
- Первичная неотложная помощь — не дольше 2 часов с момента обращения.
- Терапевт или педиатр — в течение суток.
- Онкология: постановка на диспансерный учёт — до 3 рабочих дней после диагноза, обследования — до 7.
- Консультации узких специалистов и диагностика (КТ, МРТ, анализы) — до 14 дней, а при подозрении на рак — до 3.
- Госпитализация по направлению — не позднее чем через 14 рабочих дней, для онкопациентов — через 7.
Где оказывают помощь
По программе можно лечиться:
- вне медорганизации (например, скорая на вызове),
- в амбулаторных условиях, включая визиты врача на дом,
- в дневном стационаре,
- в круглосуточном стационаре.
Качество и контроль
Минздрав оценивает медпомощь по критериям своевременности, точности диагноза, правильности лечения и результату. При нарушении сроков или отказе в приёме можно обратиться в свою страховую компанию — она обязана защитить права пациента и потребовать разбирательства, следует из Постановления правительства №1940.
Главное помнить: полис ОМС покрывает не только лечение и обследования, но и реабилитацию, паллиативную помощь и высокотехнологичные операции. А качество и доступность этих услуг регулируются законом — бесплатно, но с контролем и в установленные сроки.